Η μέρα που ένας πρίγκιπας απαγόρευσε ένα γκολ... Πρόκειται για ένα από τις πιο παράξενα περιστατικά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στην προ VAR εποχή. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 1982 στην Ισπανία, ένας αγώνας φάσης ομίλων μεταξύ Γαλλίας και Κουβέιτ πήρε μια πρωτοφανή τροπή που σόκαρε την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

The Day a Prince Disallowed a Goal: Kuwait vs. France, World Cup 1982



It remains one of the most bizarre and chaotic moments in World Cup history. During the 1982 tournament in Spain, a high-stakes group stage match between France and Kuwait took an unprecedented turn that… pic.twitter.com/Znzuw2Rj0s June 29, 2026

Προηγούμενοι ήδη με 3–1, οι Γάλλοι πέτυχαν ένα τέταρτο γκολ με σκόρερ τον Αλαίν Ζιρές. Ωστόσο, οι παίκτες του Κουβέιτ σταμάτησαν αμέσως να παίζουν, ισχυριζόμενοι ότι άκουσαν σφύριγμα από τις κερκίδες, το οποίο θεώρησαν ότι προερχόταν από τον διαιτητή.

Οι παίκτες του Κουβέιτ όμως διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ισχυριζόμενοι ότι άκουσαν σφύριγμα από την κερκίδα (παρόμοιο με αυτό του διαιτητή) και σταμάτησαν να παίζουν, νομίζοντας ότι το παιχνίδι είχε διακοπεί (πιθανότατα για οσφάιντ). Το σφύριγμα προερχόταν από θεατή.

Εκεί μπαίνει (μεταφορικά και κυριολεκτικά) στο παιχνίδι ο πρίγκιπας... Σε μια πρωτοφανή παραβίαση του πρωτοκόλλου, ο Σεΐχης Φαχάντ αλ Αχμάντ αλ Σαμπάχ (φωτό), πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κουβέιτ, αδερφός του Εμίρη του Κουβέιτ, και μέλος της βασιλικής οικογένειας. Έξω φρενών, κατέβηκε από τις VIP κερκίδες και εισέβαλε στο γήπεδο για να διαμαρτυρηθεί για το γκολ. Μετά από έντονο διαπληκτισμό στο γήπεδο, ο Σοβιετικός διαιτητής Μίροσλαβ Στούπαρ ανέτρεψε την απόφασή του και ακύρωσε το γκολ των Γάλλων προκαλώντας νέες διαμαρτυρίες. Οι «Μπλε» αγανάκτησαν, σκόραραν ξανά με τον Maxime Bossis στο 89' και το τελικό σκορ έμεινε 4-1.

Ο Σοβιετικός ρεφερί αποβλήθηκε από τη FIFA και δεν ξαναδιαιτήτησε σε μεγάλα τουρνουά. Το Κουβέιτ δέχτηκε πρόστιμο 25.000 ελβετικά φράγκα (αστείο ποσό για τη χώρα), ενώ ο πρίγκιπας αρνήθηκε ότι εξανάγκασε τον Στούπαρ να ακυρώσει το επίμαχο γκολ, λέγοντα ότι «η FIFA είναι χειρότερη από τη μαφία».



Το Κουβέιτ αποκλείστηκε από τον όμιλο (έχασε και από την Αγγλία 1-0) και δεν έχει ξαναπροκριθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: skai.gr

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