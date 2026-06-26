Οι ΗΠΑ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχουν εκφράσει την επιθυμία να διεκδικήσουν και τη διοργάνωση του 2038!

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει η ιστοσελίδα talksport.com που αναφέρει πως το τουρνουά του 2038 δεν έχει ακόμα οικοδεσπότη με τις ΗΠΑ να ενδιαφέρονται έντονα, εκτιμώντας πως πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε στο BBC ότι καμία χώρα δεν είναι καλύτερα προετοιμασμένη από τις ΗΠΑ για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Τόνισε ότι η χώρα διαθέτει ήδη τα απαραίτητα στάδια και τις υποδομές, με αποτέλεσμα το κόστος να ανέρχεται σε λιγότερα δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 2 δις. δολάρια), σε σύγκριση με δεκάδες δισεκατομμύρια που απαιτούνται αλλού.

Το Μουντιάλ του 2030 θα συνδιοργανωθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, ενώ αγώνες θα διεξαχθούν επίσης στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Η διοργάνωση του 2034 έχει ήδη ανατεθεί στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι καλές σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ενδέχεται να ενισχύσουν τις πιθανότητες μιας μελλοντικής αμερικανικής υποψηφιότητας. Ο Τζουλιάνι υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διαχειριστούν ακόμη και μια μελλοντική διοργάνωση με 64 εθνικές ομάδες.

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