Το βραβείο MVP, που δίνεται στο κορυφαίο παίκτη κάθε αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026... προσαρμόζεται για Μουσουλμάνους παίκτες.
Όπως έχει κάνει γνωστό η FIFA, υπάρχει μια έκδοση χωρίς το λογότυπο -της μπύρας- Michelob για τους νικητές που, λόγω της θρησκείας τους, δεν καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά.
Η Michelob χορηγεί το βραβείο, επομένως η προσαρμοσμένη έκδοση δεν θα περιλαμβάνει το λογότυπο της εταιρείας, ενώ επίσης, δεν θα εμφανίζεται στο φόντο.
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