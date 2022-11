Μουντιάλ 2022: Ο Μπάιντεν εύχεται τηλεφωνικά καλή επιτυχία στους διεθνείς παίκτες των ΗΠΑ - Βίντεο

Μ'ια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους διεθνείς παίκτες των ΗΠΑ, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Ουαλία, για την 1η αγωνιστική των ομίλων της τελικής φάσης του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Ο Τζο Μπάιντεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την αποστολή της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους διεθνείς παίκτες.

Δείτε το βίντεο από την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με την αποστολή της ομάδας:

President Biden called the U.S. Men’s National Soccer Team to wish them luck in the 2022 World Cup. pic.twitter.com/Z9UhWurzNu