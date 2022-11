Μουντιάλ 2022: Νέα απαγόρευση από τη FIFA - Αφαίρεσε το «Love» από τη φανέλα του Βελγίου

Άλλη μια παρέμβαση της FIFA στην προσπάθεια των ομάδων για κοινωνικά μηνύματα στις φανέλες τους στο Μουντιάλ του Κατάρ. Έτσι μετά από αυτή στο περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου η Παγκόσμια Ομοσπονδία προχώρησε σε άλλη μια, στη δεύτερη εμφάνιση της ομάδα του Βελγίου.

Συγκεκριμένα, απαίτησε να αφαιρεθεί η λέξη «Love» από τη δεύτερη φανέλα των «διαβόλων», με την ομοσπονδία του Βελγίου να ενημερώνει ότι και στα τρία της ματς στον όμιλο θα αγωνιστεί με την βασική της εμφάνιση, την κόκκινη, και στην περίπτωση πρόκρισης θα επιληφθεί του θέματος στα άλλα ματς.

«Η λέξη "LOVE" πρέπει να εξαφανιστεί. Είναι λυπηρό, αλλά η FIFA δεν μας άφησε άλλη επιλογή. Το υπόλοιπο της εμφάνισής μας παραμένει αμετάβλητο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου.

FIFA have demanded that the Belgium team remove the word "love" from the collar of their away shirt, sources have told ESPN.



More: https://t.co/I1rMfeZQmS pic.twitter.com/cvBGFRjbSs