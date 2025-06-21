Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Τα πολύ σημαντικά μαθήματα που έκαναν πριν γίνουν γονείς (και δεν είναι τοκετού)

Πολύ σημαντικά μαθήματα -στην κυριολεξία- έκαναν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν λίγο πριν γίνουν γονείς. Πριν από λίγο καιρό το ίδιο είχαν κάνει και ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τη Γαλάτει Βασιλειάδη που έχουν ήδη δύο παιδιά.
Μιλάμε για μαθήματα πρώτων βοηθειών για παιδιά και βρέφη αλλά και ενήλικες. Η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από το σεμινάριο χαρακτηρίζοντας το «σημαντικό» αλλά και «ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για εσάς αλλά και για τους άλλους».
Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.