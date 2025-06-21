Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Τα πολύ σημαντικά μαθήματα που έκαναν πριν γίνουν γονείς (και δεν είναι τοκετού)

Πολύ σημαντικά μαθήματα -στην κυριολεξία- έκαναν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν λίγο πριν γίνουν γονείς. Πριν από λίγο καιρό το ίδιο είχαν κάνει και ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τη Γαλάτει Βασιλειάδη που έχουν ήδη δύο παιδιά.

Μιλάμε για μαθήματα πρώτων βοηθειών για παιδιά και βρέφη αλλά και ενήλικες. Η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από το σεμινάριο χαρακτηρίζοντας το «σημαντικό» αλλά και «ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για εσάς αλλά και για τους άλλους».

