Ο Τζόρτζιο Αρμάνι απών από τις επιδείξεις μόδας του Μιλάνου

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος, αύριο και την ερχόμενη Δευτέρα ο Τζόρτζιο Αρμάνι δε θα είναι παρών στις επιδείξεις μόδας του οίκου του, στο Μιλάνο, όπου θα παρουσιαστεί η ανδρική συλλογή της επόμενης ανοιξιάτικης και θερινής περιόδου.

Ο γνωστός σχεδιαστής πρόκειται να γίνει ενενήντα ενός ετών στις 11 Ιουλίου.

Όπως έγινε γνωστό, τις ημέρες αυτές αναρρώνει, στο σπίτι, μετά από σύντομη εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Στη θέση του, στις επιδείξεις του Μιλάνου, πρόκειται να παραστεί το «δεξί χέρι» του σχεδιαστή, Λέο Ντελ Όρκο.

Είναι η πρώτη φορά, στα τελευταία πενήντα χρόνια κατά τα οποία παρουσιάζονται οι συλλογές του, που ο Μιλανέζος μόδιστρος δε θα υποδεχθεί τους καλεσμένους. Στενοί του συνεργάτες, όμως, εξηγούν ότι, μετά την μικρή αυτή περίοδο ανάπαυσης, ο Τζόρτζιο Αρμάνι επιθυμεί να είναι παρών στο Παρίσι, στις 8 Ιουλίου, για την επίδειξη υψηλής μόδας του, η οποία έχει ήδη προγραμματισθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

