Η Koρίνα Τσοπέη μίλησε στη Φανή Πλατσατούρα και το «Ακόμα δεν είδες τίποτα» για τις ώρες αγωνίας που έζησε λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Λος Άντζελες.

Η πρώτη Ελληνίδα Μις Υφήλιος ζει μόνιμα στην Καλιφόρνια εδώ και πολλές δεκαετίες και περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση.

Οι περίπου 200.000 εκτοπισμένοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε φιλικά πρόσωπα, συγγενείς αλλά και κρατικές δομές που έχουν ανοίξει για να τους φιλοξενήσουν.

«Είμαι από το ‘67 στο Λος Άντζελες. Έχω περάσει σεισμούς, φωτιές, τέτοια καταστροφή δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Οι άνεμοι ήταν 100 μίλια την ώρα. Το σπίτι μου πάνω να βουίζει, να ανοίγει το παράθυρο που είναι βαρύ, από το δωμάτιό μου η φωτιά ήταν παντού. Ήταν σαν εφιάλτης, όνειρο που ήθελες να ξυπνήσεις. Νόμιζες ότι γίνεται πόλεμος και μας βομβαρδίζουν. Τα drones το ένα μετά το άλλο. Πότε η φωτιά ήταν εδώ, και ξαφνικά αλλού. Σήμερα έπιασαν κάποιον που άναβε φωτιά στο Καλαμπάσας. Κάποιοι διαβολεμένοι έβαλαν το χεράκι τους. Υπάρχει τόση κατάθλιψη, σαν να βρισκόμαστε σε κηδεία. Μερικοί δεν έχουν πού να πάνε. Με μία παρέα από φίλες μου, μαζεύουμε ρούχα και κουβέρτες για να βοηθήσουμε τους πυρόπληκτους. Και μετά από αυτό, τα μεγάλά σπίτι έχουν υπηρετικό προσωπικό, κηπουρούς, φύλακες, αυτοί δεν θα έχουν δουλειά. Δεν θα τελειώσει γρήγορα αυτή η απαίσια κατάσταση».

