Τα 7 περίεργα σημεία στο σώμα που πραγματικά πρέπει να βάζεις άρωμα

Είτε έχεις επιλέξει το δικό σου signature άρωμα, όπως η Marilyn Monroe με το αγαπημένο της Chanel No. 5, είτε προτιμάς να αλλάζεις συνεχώς αρώματα με μια ολόκληρη συλλογή στο μπουντουάρ σου, ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: να διαρκεί το άρωμά σου όλη μέρα.

Συχνά, προσπαθούμε να το πετύχουμε αυτό εφαρμόζοντας επιπλέον ψεκασμούς κλασικά στους καρπούς και στα κόκκαλα του λαιμού, χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή για να σου πούμε ότι το κάνεις λάθος.

Διαβάστε ακόμα : Natural hair: Γιατί όλοι προσπαθούν να επιστρέψουν στο φυσικό χρώμα των μαλλιών τους

Εντάξει, όχι εντελώς λάθος, αλλά υπάρχουν κάποια λιγότερο γνωστά σημεία του σώματος που δεν αξιοποιείς. Αν θέλεις τα λουλουδάτα ή τα δροσερά εσπεριδοειδή αρώματά σου να σε συνοδεύουν όλη μέρα, πρέπει να ψεκάζεις τα «θερμά σημεία» του σώματος, δηλαδή τα μέρη που ζεσταίνονται περισσότερο και βοηθούν στη διάχυση του αρώματος.

Για να μυρίζεις υπέροχα όλη μέρα (χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάς το άρωμά σου για μια ανανέωση), δες τα κρυφά σημεία διάχυσης που είναι approved απο τη διάσημη λάτρη του Chanel No. 5.

1. Στα μαλλιά

Ίσως σου φαίνεται περίεργο, αλλά τα μαλλιά σου μπορούν να κρατήσουν το άρωμα καλύτερα από το δέρμα σου, αρκεί να το εφαρμόσεις σωστά. Αντί να ψεκάζεις το άρωμα απευθείας στα μαλλιά (θυμήσου: το αλκοόλ τα ξηραίνει), ψέκασέ το στη βούρτσα σου για πιο ομοιόμορφη και διακριτική εφαρμογή.

2. Πίσω από τα αυτιά

Όπως οι καρποί, έτσι και οι περιοχές πίσω από τα αυτιά είναι «σημεία παλμού», όπου οι φλέβες είναι πιο κοντά στο δέρμα και παράγουν περισσότερη θερμότητα, ενισχύοντας έτσι το άρωμα. Αν φοράς κοσμήματα, είναι και μια καλή εναλλακτική για να αποφύγεις τον ψεκασμό στον λαιμό, καθώς το άρωμα μπορεί να φθείρει τα κοσμήματα.

3. Κατά μήκος της πλάτης

Αν και ακούγεται περίεργο, ο ειδικός στα αρώματα Chandler Burr προτείνει να ψεκάζεις το άρωμά σου κατά μήκος της πλάτης. «Τράβηξε προς τα πίσω τον γιακά του ρούχου σου και κάνε έναν ψεκασμό στην πλάτη σου, ανάμεσα στο δέρμα και τα ρούχα», προτείνει. «Αν το άρωμα είναι ελαφρύ, κάνε το δύο φορές. Οι φυσικές κινήσεις σου θα διαχέουν το άρωμα διακριτικά και δε θα χρειαστεί να το ανανεώσεις γρήγορα».

4. Στο εσωτερικό των αγκώνων

Άλλο ένα λιγότερο γνωστό σημείο παλμού, το οποίο είναι πιο διακριτικό από τους καρπούς. Και για καλύτερη διάχυση του αρώματος, φρόντισε να ενυδατώνεις τα χέρια σου πριν το ψεκάσεις.

5. Πίσω από τα γόνατα

Θυμάσαι τον βασικό κανόνα από το μάθημα φυσικής στο σχολείο; Η ζέστη ανεβαίνει. Έτσι, έχει νόημα να εφαρμόζεις το άρωμά σου στα πιο χαμηλά σημεία του σώματος, ώστε να εξατμίζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όπως και οι αγκώνες, το πίσω μέρος των γονάτων είναι σημείο παλμού, και έτσι το άρωμα θα διαρκέσει περισσότερη ώρα.

6. Στον αφαλό

Αυτό το μυστικό το μάθαμε από τη Liv Tyler, που το έμαθε από τον πατέρα της, Steven Tyler. «Βάζω μικρές σταγόνες στα δάχτυλά μου και τις απλώνω κάτω από τις μασχάλες και στον αφαλό μου», είχε αποκαλύψει στο Into the Gloss.

7. Στα φρύδια

Η εμβληματική σταρ ψέκαζε σε ένα βουρτσάκι πολύ λίγη ποσότητα απο το αγαπημένο της άρωμα και χτένιζε διακριτικά τα φρύδια της. Αν με ρωτάς είναι κάτι που μου τράβηξε το ενδιαφέρον και θα το δοκιμάσω!

Μην ξεχνάς: Το άρωμα είναι μια μορφή τέχνης. Εφάρμοσέ το έξυπνα και άσε το να σε συνοδεύει διακριτικά όλη μέρα!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.