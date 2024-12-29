Λογαριασμός
Η «παράδοση» της Χάιντι Κλουμ για την Πρωτοχρονιά: Ημίγυμνη στο χιόνι με κόκκινα, δαντελωτά εσώρουχα – Δείτε βίντεο 

Μία σέξι, παιχνιδιάρικη ανάρτηση, πρωτοχρονιάτικο «δώρο» στους followers της, έκανε το διάσημο μοντέλο 

Χάιντι Κλουμ: Ημίγυμνη στο χιόνι – Δείτε βίντεο 

Μία σέξι ανάρτηση με παιχνιδιάρικη διάθεση, πρωτοχρονιάτικο «δώρο» στους followers της, έκανε η Χάιντι Κλουμ. 

Το διάσημο μοντέλο γύρισε ένα βιντεάκι φορώντας μόνο τα κόκκινα εσώρουχά της, παίζει με το χιόνι στο μπαλκόνι του σπιτιού της (μάλλον), με φόντο το ολόλευκο τοπίο. 

«Έχετε κάποια παράδοση για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς; Για εμένα… είναι η κόκκινη δαντέλα. Καλή τύχη», έγραψε η Χάιντι Κλουμ στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Στη συνέχεια, η 51χρονη καλλονή ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από την βόλτα της στα χιόνια με τον με τον σύζυγό της, Τομ Κούλιτζ.

