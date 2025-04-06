Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Κομμένα νύχια, αναμαλλιασμένη, βλέμμα που τρομάζει - Βίντεο

Σοκάρει τους φαν της το νέο βίντεο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς... Με κομμένα νύχια, αναμαλλιασμένη και βλέμμα που τρομάζει, η σταρ αναφέρεται στα κομμένα νύχια της. «Δεν είχα αληθινά νύχια από την 7η δημοτικού, κανένα ψέμα !!! είμαι περήφανη» αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο.



«Σαν πολύ λίγο. Τόσο λίγο που είναι παράξενο, αλλά έχω λίγο ροζ νύχι», δήλωσε με περηφάνια, και με βρετανική προφορά, στην κάμερα η 43χρονη νικήτρια Grammy - που έχει 156,4 εκατομμύρια οπαδούς στα social media.



«Δεν είχα νύχια από τότε που πήγα, για παράδειγμα, στην έβδομη δημοτικού. Είμαι, σαν, σαν, σαν να τρελαίνομαι. Είναι πραγματικά πολύ μικροσκοπικά αλλά και πάλι».

Οι θαυμαστές εξέφρασαν ανησυχία για την ψυχολογική της κατάσταση μέσω των social.

