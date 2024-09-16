Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η εβδομάδα αυτή απαιτεί προσοχή στην έκφραση, στην κίνηση και κυρίως στην παρόρμηση. Η σεληνιακή έκλειψη της Τετάρτης διασκορπίζει ενέργεια και φέρνει έκτακτα προβλήματα στον εργασιακό χώρο. Ο Άρης, ως κυβερνήτης σας, στο ζώδιο του Καρκίνου, ενδέχεται να προκαλέσει μια νέα εστία πολέμου στον οικογενειακό χώρο. Προσπαθήστε να την αποσοβήσετε! Ο Ερμής στην Παρθένο θα σας βοηθήσει να υπερασπιστείτε τη δουλειά σας, κυρίως αν αυτή αντιμετωπίζει κινδύνους. Η Αφροδίτη στο Ζυγό θα διατηρήσει τις βασικές ισορροπίες στην αισθηματική σας ζωή προκειμένου να αποφύγετε τα χειρότερα!

Ταύρος

Επεισοδιακό προβλέπεται το διάστημα των επόμενων ημερών. Θα κυριαρχήσουν οι παρεξηγήσεις και τα μικροατυχήματα, γι αυτό μην είστε απρόσεκτοι! Όσο και αν σας δοκιμάσουν οι συμπεριφορές κάποιων αποφύγετε να αντιδράσετε, ή να πείτε λόγια που δεν αποσοβούνται μετά. Μια αισθηματική σχέση μπορεί να διαταραχθεί εξαιτίας της έκλειψης της Σελήνης στις 18. Κάποιοι δικοί σας άνθρωποι θα χρειαστούν είτε τη βοήθεια είτε την κατανόησή σας. Εμπορικές συμφωνίες ή ταξίδια είναι πολύ πιθανόν να αναβληθούν.

Δίδυμοι

Κορυφώνονται οι δυσκολίες στον άξονα οικογένεια – εργασία κάτω από τη σκιά της έκλειψης που βγάζει, ή ενεργοποιεί ακόμα περισσότερο τα εμπόδια και τις αντιξοότητες του Κρόνου. Ο Άρης στον Καρκίνο σας υποχρεώνει να αυξήσετε τα έξοδά σας και εδώ θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο χειρισμό τους. Η παρουσία της Αφροδίτης στο Ζυγό θα συμβάλει να σας υποστηρίξουν κάποιοι άνθρωποι, ή να εισπράξετε αγάπη από εκείνους. Ο Ερμής στην Παρθένο εστιάζει την προσοχή σας τόσο στη βάση του σπιτιού, όσο και της δουλειάς.

Καρκίνος

Οι μέρες που ακολουθούν έχουν επεισόδια, ή συναισθηματικές αναταράξεις. Οφείλεται στην έκλειψη της Σελήνης στις 18 του μήνα. Θα χρειαστεί δύναμη και κουράγιο και προπαντός υπομονή χωρίς αντιδράσεις. Καλό θα είναι να αποφύγετε τα καινούρια ξεκινήματα, να μην εκφράσετε τη γνώμη σας για τρίτους και, κυρίως, να αποφύγετε πολυσύχναστους χώρους. Προς το τέλος της εβδομάδας τα γεγονότα θα πληθύνουν. Ίσως κάποιο από αυτά σας φέρει σε ένα νέο αδιέξοδο. Μη βιαστείτε να αγχωθείτε, ή να θυμώσετε και αφήστε το χρόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά, χωρίς τη δική σας παρέμβαση.

Λέων

Η έκλειψη του Σεπτεμβρίου στον άξονα Παρθένου – Ιχθύων προκαλεί έκτακτες αναταραχές σε σχέσεις συναισθηματικές ή σε οικονομικές εξελίξεις. Αλλαγές σχεδίων και προγραμμάτων προβλέπονται αναπόφευκτες. Από την άλλη όμως ο χρόνος καλπάζει κι εσείς έχετε αναλάβει πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσετε. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τη ψυχραιμία σας, κρατήστε αποστάσεις από εκείνους που η διαίσθησή σας είναι αντίθετη απέναντί τους, μην παρασύρεστε από συγκινήσεις και δίνετε υποσχέσεις που δεν θα μπορέσετε να τηρήσετε.

Παρθένος

Η έκλειψη της Σελήνης σας επηρεάζει αρκετά. Έχετε ήδη εκπαιδευτεί τα δύο τελευταία χρόνια από απογοητεύσεις, δυσκολίες, διαφωνίες και αποστασιοποίηση δικών σας ανθρώπων. Όλα αυτά τα φαινόμενα ενδεχομένως να αυξηθούν κάτω από την επιρροή αυτού του φεγγαριού. Ένα σχέδιό σας θα απαιτήσει μεγαλύτερη θυσία, ή και οικονομικό κόστος για να υλοποιηθεί. Ένα νέο ξεκίνημα που τυχόν σκέφτεστε, αναβάλλετέ το για δύο μήνες αργότερα. Ένα ταξίδι θα εμποδιστεί και μία σχέση από το παρελθόν θα σας αιφνιδιάσει με την εμφάνισή της.

Ζυγός

Με τον Άρη να διέρχεται τον Καρκίνο, καταστάσεις και γεγονότα σας δεσμεύουν στον επαγγελματικό τομέα. Θα χρειαστεί να κάνετε μια υπέρβαση, ή μια θυσία προκειμένου να καταφέρετε να φτάσετε εκεί που θέλετε. Κάποιοι άλλοι θα ματαιώσετε μια υποσχόμενη δραστηριότητα λόγω αιφνίδιων δυσκολιών. Γενικότερα, όλη αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην κίνηση και στην έκφραση. Αλλαγές θα γίνουν στο πρόγραμμά σας, όπως και αποκαλύψεις που θα σας αιφνιδιάσουν.

Σκορπιός

Μην κάνετε ριψοκίνδυνες κινήσεις σχετικά με την αισθηματική σας ζωή, ή με την επαγγελματική σας φιλοδοξία. Ο Άρης στον Καρκίνο τονίζει τη δίψα σας για επεκτάσεις και κατακτήσεις στόχων κοινωνικών, ή επαγγελματικών. Η έκλειψη της Σελήνης όμως εμποδίζει αρκετά τόσο τις επιδιώξεις, όσο και τις προθέσεις τρίτων για να πετύχετε αυτό που θέλετε. Πάντως, συγκριτικά με άλλους, θίγεστε λιγότερο από το φαινόμενο της έκλειψης και ταλαιπωρήστε λιγότερο από τη γενικότερη, καθημερινή αναταραχή.

Τοξότης

Όπως και τα άλλα μεταβλητά ζώδια, έτσι και εσείς, περνάτε μια νέα φάση περιστασιακών ταλαιπωριών. Άλλοτε γεγονότα στην εργασία και άλλοτε στην οικογένεια θα δοκιμάσουν την ευθυκρισία σας. Η Αφροδίτη στο Ζυγό θα βοηθήσει αρκετά την κάλυψη κάποιων αναγκών, ή την πραγματοποίηση μιας σας επιθυμίας. Ο Ερμής στην Παρθένο θα σας υποχρεώσει να δουλέψετε περισσότερο, αλλά η κούραση που θα νιώσετε, θα φέρει αργότερα τα θετικά αποτελέσματα. Τέλος μην παρασύρεστε από λανθασμένες εντυπώσεις και από τρίτους που αποσκοπούν να σας παρασύρουν σε λάθος διαδρομές.

Αιγόκερως

Η έκλειψη της Τετάρτης και ο Άρης απέναντι στο ζώδιό σας αποτελούν δυο παράγοντες που θα σας ταλαιπωρήσουν κατ΄ επανάληψη. Οι κινήσεις σας πρέπει να είναι ελεγμένες και μετρημένες. Η εριστική συμπεριφορά των άλλων δεν πρέπει να σας παρασύρουν σε αντιδράσεις που θα διαιωνίσουν το χάος. Αναβάλλετε τυχόν καινούρια ξεκινήματα και αποφύγετε συμμετοχή σε ομαδικές ή μαζικές επαγγελματικές δράσεις. Φανείτε συνεπείς στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών σας αλλά αποφύγετε να αναλάβετε καινούριες. Καταπολεμήστε τις αρνητικές σκέψεις και το θυμό.

Υδροχόος

Οι μέρες που ακολουθούν απαιτούν προσοχή, έξυπνη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων σας και προνοητικότητα στα έξοδα και σε ότι αφορά στην οικονομική σας κατάσταση. Η έκλειψη της Σελήνης στον άξονα Παρθένου – Ιχθύων αναστέλλει έναν εφοδιασμό στον οποίο έχετε στηριχτεί. Ο ανεφοδιασμός θα μπορούσε να είναι οικονομικός, ή συναισθηματικός. Η Αφροδίτη στο Ζυγό σας βοηθά να έχετε μικρά ευχάριστα διαλείμματα και την παρέα φίλων, ή ανθρώπων που σας κατανοούν. Ένα καινούριο σχέδιο απαιτεί υπομονή, καθόλου βιασύνη και καλύτερο σχεδιασμό στην υλοποίησή του.

Ιχθύς

Η έκλειψη της Σελήνης την προσεχή Τετάρτη, στον άξονα του ζωδίου σας με την Παρθένο, φέρνει μια σειρά από περιστατικά και γεγονότα που θα τονίσουν την ταλαιπωρία και ενδεχομένως και την απογοήτευσή σας. Πρόκειται για ένα πρόσκαιρο διάστημα που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις σχέσεις σας και τι διαδραματίζεται στις περισσότερες από αυτές. Θα κληθείτε να υπερασπιστείτε σχέσεις που σας αφορούν οι οποίες διαταράσσονται όπως και υποθέσεις πρακτικές ή επαγγελματικές, που περιπλέκονται ή δυσκολεύουν με την παρεμβολή γεγονότων ή συμπεριφοράς τρίτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.