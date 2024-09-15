Μήπως παραμένεις σε μια σχέση που έχει ήδη λήξει;

Οι ερωτικές σχέσεις προσφέρουν χαρά, όνειρα και αισιοδοξία για το μέλλον. Όταν ξεκινάμε μια σχέση, ελπίζουμε πως θα διαρκέσει και επενδύουμε σ’ αυτήν, σχεδιάζοντας το μέλλον μαζί με τον σύντροφό μας.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να διαπιστώσουμε πως η σχέση μας δεν εξελίσσεται όπως περιμέναμε. Παρά τα προβλήματα, συχνά διστάζουμε να τα αντιμετωπίσουμε ή να τα συζητήσουμε, παραμένοντας στη σχέση για διάφορους λόγους.

Είναι δύσκολο να αποδεχθούμε ότι ίσως ο έρωτας έχει σβήσει, ενώ μπορεί να προσπαθούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι πρόκειται απλά για μια φάση.

