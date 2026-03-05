Όλα τα βλέμματα πάνω της: Η Σοφία Βεργκάρα με αποκαλυπτικό φόρεμα στο Παρίσι

Η Σοφία Βεργκάρα τράβηξε όλα τα βλέμματα στο Παρίσι, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πολυτελές Hôtel Costes. Η 53χρονη σταρ και κριτής του «America's Got Talent» επέλεξε ένα καφέ φόρεμα από δαντέλα και μετάξι, το οποίο ανέδειξε το εντυπωσιακό ντεκολτέ της.

Η διάσημη ηθοποιός έχει εκφράσει και στο παρελθόν την αγάπη της για τα ψηλοτάκουνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω πιο άνετα με τα ψηλά τακούνια. Νομίζω ότι είναι κάτι λατινικό». Μάλιστα, με χιούμορ είχε προσθέσει ότι όσο περισσότερη ώρα τα φοράς, τόσο λιγότερο τα αισθάνεσαι, ειδικά αν συνοδεύονται και από ένα ποτό.

Sofia Vergara, 53, flashes cleavage in sexy slip dress as she parties it up Paris https://t.co/HHfsHZxpSM — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 5, 2026

Τις τελευταίες ημέρες η Βεργκάρα απολαμβάνει τις διακοπές της στη Γαλλία, «ανεβάζοντας» στιγμιότυπα από πολυτελή γεύματα και βόλτες σε γνωστά εστιατόρια του Παρισιού.

Από το πλευρό της απουσίαζε ο Ισπανός ηθοποιός, Manu Vega, ο οποίος είναι 21 χρόνια νεότερός της. Το όνομά του είχε απασχολήσει πρόσφατα τα μέσα, όταν οι δυο τους απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί έξω από το Chateau Marmont, στο Δυτικό Χόλιγουντ, τον Φεβρουάριο.

Στα επαγγελματικά της, η αγαπημένη ηθοποιός του «Modern Family» θα επιστρέψει σύντομα στη μικρή οθόνη ως κριτής στη νέα σεζόν του «America’s Got Talent», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη Μαΐου στο NBC.

