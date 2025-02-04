Αυτή την εβδομάδα ο ΣΚΑΪ φέρνει στις οθόνες μας δύο κορυφαίες κινηματογραφικές παραγωγές της NBC Universal.

Την Τετάρτη (05.02) στις 21.00 η Τζούλια Ρόμπερτς συναντά τον Τζορτζ Κλούνεϊ στη ρομαντική κομεντί «Εισιτήριο για τον Παράδεισο» (Ticket to paradise, 2022). Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται τους χωρισμένους γονείς της Λίλι (Κέιτλιν Ντέβερ) που συναντιούνται ξανά με αφορμή το γάμο της κόρης τους με τον Γκέντε (Μαξίμ Μπουτιέρ) στο ονειρικό Μπαλί. Ο κοινός τους στόχος να ανατρέψουν τα σχέδια για αυτό τον γάμο, τους οδηγεί σε μία συμμαχία γεμάτη απρόοπτα.

Κάτι που δεν ήξερες: Ο Μαξίμ Μπουτιέρ, που υποδύεται τον ονειροπόλο γαμπρό, χρειάστηκε να εκπαιδευτεί και να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις για οδήγηση ταχύπλοου μέσα σε δύο εβδομάδες. Πέρασε τις εξετάσεις με 97% επιτυχία όμως η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν όταν στην πρώτη μέρα γυρίσματος έπρεπε να οδηγήσει το σκάφος σε κακοκαιρία, αρκετά κοντά σε μεγάλα σκάφη και έχοντας ως επιβάτες τον Τζόρτζ Κλούνι και την Κέιτλιν Ντένβερ.

Την Κυριακή (09.02) στις 21.00 ο Τζέικ Τζίλενχαλ ως Ντάνι Σαρπ στο «Ασθενοφόρο» (Ambulance, 2022) αποφασίζει μαζί με τον ετεροθαλή αδελφό του Γουίλ (Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β) να ληστέψει μία τράπεζα. Όταν τίποτα δεν πάει καλά, μία διασώστρια, η Καμ (Είζα Γκονζάλες) θα εμπλακεί απρόοπτα στη ληστεία, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Κάτι που δεν ήξερες: Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, στην επικίνδυνη σκηνή καταδίωξης όπου κρέμεται από την πόρτα του ασθενοφόρου πυροβολώντας ένα ελικόπτερο, δεν ντουμπλαρίστηκε από κάποιο stunt men αλλά τη γύρισε ο ίδιος. Η σκηνή γυρίστηκε μέσα σε 2 ½ ώρες.

Πηγή: skai.gr

