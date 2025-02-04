Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Εκνευρίστηκε η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα όταν είδε τις κάμερες έξω από το σπίτι της

Μία μέρα μετά τη σύλληψη του Χρήστου Μάστορα για επικίνδυνη οδήγηση, το πέρασμά του από τον εισαγγελέα και την αποκάλυψη ότι στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε μπλόκο βρισκόταν και η σύντροφός του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, οι κάμερες την περίμεναν κάτω από το σπίτι της.

Το μοντέλο και youtuber αντέδρασε όταν είδε δύο δημοσιογράφους να την περιμένουν με προτεταγμένα μικρόφωνα.

«Είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω δήλωση στα social μου. Τρομάζω που είστε εσείς κάτω από το σπίτι μου» είπε όταν ρωτήθηκε αν τρόμαξε από το περιστατικό.

«Γιατί απορεί που την κυνηγάνε οι δημοσιογράφοι; Είναι το πρόσωπο των ημερών. Ήταν παρούσα στο περιστατικό. Εμε΄να θα με τρόμαζε αν ένας μεθυσμένος ερχόταν κατά πάνω μου με το αυτοκίνητο όχι μια κάμερα. Να κρατάει χαμηλά την μπάλα, πιο ταπεινά!» ήταν το αιχμηρό σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα που έφερε αντιδράσεις το πάνελ του από την Αφροδίτη Γραμμέλη και την Ελένη Βουλγαράκη.

