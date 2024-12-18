Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ταξίδεψε στο Λος Άντζελες και έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «The Substance», στην οποία πρωταγωνιστεί η Χολιγουντιανή σταρ.

Εκεί, συναντήθηκε με την Ντέμι Μουρ και, μάλιστα, δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί μαζί της και να «ανεβάσει» τα στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτά, ποζάρουν χαμογελαστοί δίπλα δίπλα, ενώ η Ντέμι Μουρ κρατάει στην αγκαλιά της το αγαπημένο της σκυλάκι. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γράφει: «Να ‘μαστε πάλι εδώ!!! Παρακολουθώντας τη μοναδική της ερμηνεία σε μια φανταστική ταινία. Η Ντέμι Μουρ είναι εξαιρετική. Αξίζει το καλύτερο».

Πηγή: skai.gr

