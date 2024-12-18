Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η συνάντησή του με την Ντέμι Μουρ στο Λος Άντζελες – «Είναι εξαιρετική», γράφει (φωτό)

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες μαζί της

Χριστόφορος Παπακαλιάτης-Ντέμι Μουρ

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ταξίδεψε στο Λος Άντζελες και έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «The Substance», στην οποία πρωταγωνιστεί η Χολιγουντιανή σταρ.

Εκεί, συναντήθηκε με την Ντέμι Μουρ και, μάλιστα, δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί μαζί της και να «ανεβάσει» τα στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης-Ντέμι Μουρ

Χριστόφορος Παπακαλιάτης-Ντέμι Μουρ

Σε αυτά, ποζάρουν χαμογελαστοί δίπλα δίπλα, ενώ η Ντέμι Μουρ κρατάει στην αγκαλιά της το αγαπημένο της σκυλάκι. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γράφει: «Να ‘μαστε πάλι εδώ!!! Παρακολουθώντας τη μοναδική της ερμηνεία σε μια φανταστική ταινία. Η Ντέμι Μουρ είναι εξαιρετική. Αξίζει το καλύτερο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark