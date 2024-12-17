Η Christina Aguilera απολαμβάνει το σεξ, ενώ η ίδια αποκάλυψε και τα μυστικά της ερωτικής της ζωής. Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο podcast, «Call Her Daddy», η 43χρονη τραγουδίστρια δεν ντράπηκε να αποκαλύψει τι την «ανάβει» στην κρεβατοκάμαρα και σε ποια μέρη έχει κάνει σεξ.

Η ερμηνεύτρια, η οποία είναι γνωστή για την επιτυχία της «Dirrty», είναι με τον αρραβωνιαστικό της, Matthew Rutler, από το 2009 και είναι σαφές ότι το ζευγάρι έχει μια ενδιαφέρουσα ερωτική ζωή.

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η καλύτερη δεξιότητά της στο σεξ, η διάσημη καλλιτέχνιδα απάντησε ο πεοθηλασμός. «Γνωρίζω κάθε διαφορετικό σημείο και τις ευαίσθητες περιοχές. Το απολαμβάνω. Με ανάβει», είπε η τραγουδίστρια.

Και συνέχισε: «Είναι σημαντικό να είσαι με έναν σύντροφο όπου μπορείς να εξερευνήσεις. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχω εξερευνήσει ακόμα και είναι στη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνω. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να βρεις χρόνο.

Christina Aguilera claims this one sex act is her forte, reveals the wild places she likes to get intimate and admits she gets so randy she takes pocket vibrators on flights https://t.co/BlZea36lKj pic.twitter.com/nFrZtliHI1 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 17, 2024

Το σεξ πρέπει να είναι διασκεδαστικό, εφόσον νιώθεις καλά και ασφαλής με τον σύντροφό σου», πρόσθεσε η ίδια. Επίσης, η Christina Aguilera αποκάλυψε κι όλα τα τολμηρά μέρη που της αρέσει να κάνει σεξ όπως στο ντους, στο στούντιο και στο αεροπλάνο. Στις πτήσεις, μάλιστα, έχει μαζί της και δονητές τσέπης. «Τα αεροπλάνα μπορούν να είναι διασκεδαστικά. Έχουμε σίγουρα κρύψει κάποια πράγματα κάτω από τις κουβέρτες όταν τα καθίσματα είναι αρκετά μεγάλα».

Πηγή: skai.gr

