Kate Moss: Κυκλοφόρησε φωτογραφία με τον «Diddy» να κρατά χάπι δίπλα της!

Εδώ και λίγες μέρες η φωτογραφία του Sean «Diddy» Combs να αγκαλιάζει την Κέιτ Μος έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις στο διαδίκτυο, καθώς ο ράπερ κρατά στο χέρι του κάτι που μοιάζει με χάπι.

Στη φωτογραφία, από το πάρτι για τα 40ά γενέθλια του πράκτορα ταλέντων, Πολ Ρόουλαντ, στη Νέα Υόρκη το 1999, η Κέιτ Μος φαίνεται να κοιτά ήρεμη τον Sean Diddy Combs, μην γνωρίζοντας ότι ο ράπερ κρατά στο χέρι το χάπι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της «Daily Mail» δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Κέιτ Μος γνώριζε ποτέ κάποιο από τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο Diddy.

Unearthed 1999 photo of Diddy with Kate Moss has the internet buzzing https://t.co/vhDbobrxuz pic.twitter.com/6fagHXSlrE — Daily Mail Online (@MailOnline) December 16, 2024

Όπως υπενθυμίζει το δημοσίευμα, την περίοδο που τραβήχτηκε η φωτογραφία το 1999, η Μος μόλις είχε χωρίσει από τον Τζόνι Ντεπ. Επί χρόνια φημολογούνταν ότι η Μος έκανε χρήση ναρκωτικών, ενώ ένα χρόνο πριν τραβηχτεί η φωτογραφία με τον Diddy, το μοντέλο φέρεται να μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης, καθώς δυσκολευόταν να αποδεχτεί τον χωρισμό της από τον Τζόνι Ντεπ.

Pics of #Diddy and Kate Moss just before putting a pill down her throat like a cat #DiddyFreakoffs https://t.co/YkBk3tuff6 — michelemarceau (@michelemarceau) December 14, 2024

Περισσότερες από δώδεκα γυναίκες και δώδεκα άνδρες έχουν μηνύσει τον ράπερ, δισκογραφικό παραγωγό και επιχειρηματία για σεξουαλική επίθεση. Ο μεγιστάνας του hip-hop, γνωστός επίσης με τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Puffy, Puff, Puff Daddy, P. Diddy, Brother Love έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και έχει επανειλημμένα αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς για σεξουαλικές επιθέσεις.

