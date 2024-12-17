Η Λίζα Κούντροου επικρίνει την ταινία «Here» του Τομ Χανκς

Η νέα ταινία του Τομ Χανκς «Here» επικρίθηκε από την πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» Λίζα Κούντροου ότι «προωθεί την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η ηθοποιός στη διάρκεια συζήτησης με τον Νταξ Σέπαρντ στο podcast του «Armchair Expert» επισήμανε ότι η ταινία «Here» είναι προάγγελος της κρίσης για την κινηματογραφική βιομηχανία.

«Το μόνο που κατάλαβα από την ταινία ήταν ότι αυτή είναι μια έγκριση για την Τεχνητή Νοημοσύνη Δεν είναι ότι θα τα καταστρέψει όλα, αλλά το τι θα μείνει. Ξεχάστε τους ηθοποιούς, τι γίνεται με τους ανερχόμενους ηθοποιούς; Απλώς θα αδειοδοτούν και θα ανακυκλώνουν» τόνισε η Λίζα Κούντροου.

Στην ταινία σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμέκις εμφανίζονται ο Τομ Χανκς και η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Forrest Gump», Ρόμπιν Ράιτ, ως ένα παντρεμένο ζευγάρι που είναι μέρος μιας σειράς χαρακτήρων που καταλαμβάνουν μια μοναδική τοποθεσία, η ιστορία της οποίας παρουσιάζεται κατά την πάροδο των χρόνων. Η ταινία χρησιμοποιεί εκτενώς ένα εργαλείο που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη που ονομάζεται Metaphysic Live για την απογήρανση και την ανταλλαγή προσώπων.

«Τι δουλειά θα υπάρχει για τους ανθρώπους; Τι θα γίνει;» αναρωτήθηκε η ηθοποιός. «Θα υπάρξει κάποιου είδους επίδομα διαβίωσης για τους ανθρώπους, δεν θα χρειάζεται να εργάζεστε; Πώς μπορεί να είναι αρκετό;» τόνισε.

Όπως αναφέρθηκε από το Variety νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ταινία «Here» είναι μία από τις 20 που διεκδικούν μία από τις 10 θέσεις στη βραχεία λίστα των Όσκαρ για τα καλύτερα οπτικά εφέ. Είναι μία από τρεις ταινίες που χρησιμοποίησαν ανθρώπινα εφέ απογήρανσης/συνθετικά με τη βοήθεια εργαλείων που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη. Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» μπήκε προηγουμένως στη βραχεία λίστα των Όσκαρ ενώ είχε τεχνολογία μηχανικής μάθησης ως μέρος της διαδικασίας απογήρανσης του Χάρισον Φορντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

