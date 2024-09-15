Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νάνσυ Νικολαϊδου: «Η Φαίη Σκορδά είναι το μοναδικό πρόσωπο με το οποίο φέτος επιθυμούσα να συνεργαστώ»

Το δικό της μήνυμα λίγο πριν από την πρεμιέρα τους

Νάνσυ Νικολαϊδου: «Η Φαίη Σκορδά είναι το μοναδικό πρόσωπο με το οποίο φέτος επιθυμούσα να συνεργαστώ»

Ξεκινάει αύριο, όπως και όλοι, η νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Mega με τον τίτλο «Buongiorno»

Και λίγες ώρες πριν πέσει να ξεκουραστεί για να είναι αύριο νωρίς νωρίς στο πόστο της η Νάνσυ Νικολαϊδου, που πέρυσι βρισκόταν στην Ελένη Μενεγάκη και φέτος είναι στο πάνελ της Φαίης Σκορδά θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα με ένα ποστ στο facebook.

«Πάντα το ωραιότερο ταξίδι είναι το επόμενο», διάβασα κάπου σήμερα και θέλω να σας πω, πως ακριβώς αυτή είναι η διάθεση μου αυτή την στιγμή !!!
Αδημονώ ,λοιπόν, για το ολοκαίνουργιο ταξίδι που ετοιμαζόμαστε από αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε όχι χωρίς προορισμό, αλλά με προορισμό!!! Το Mega… Αδημονώ για όλα τα όμορφα που έρχονται…

«Buongiorno» θα λέμε από αύριο και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 9.20 π.μ και γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε ??? Έχω μεγάλη χαρά που συνεχίζω στο κανάλι μου στο Mega, έχω μεγάλη χαρά γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους που εκτιμώ και φυσικά έχω μεγάλη χαρά που είμαι στο πλευρό της Φαίης!!!

Η Φαίη είναι για μένα το ιδανικό επόμενο βήμα μου. Είναι το μοναδικό πρόσωπο με το οποίο φέτος επιθυμούσα να συνεργαστώ και όχι γιατί θα… έπρεπε, αλλά γιατί ήθελα πραγματικά και όταν οι συνεργασίες γίνονται από καρδιάς μόνο ευλογημένες μπορεί είναι!!!

Ραντεβού ,λοιπόν, αύριο στο Mega το καλό και καλή μας αρχή!!! » έγραψε η δημοσιογράφος.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νάνσυ Νικολαϊδου Φαίη Σκορδά Buongiorno WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark