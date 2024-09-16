Αφροδίτη Γραμμέλη: «Το πιο δύσκολο καλοκαίρι της ζωής μου, έκλαψα, παιδεύτηκα, έχασα τον ύπνο μου»

Επιστροφή στον Ant1 και στην ομάδα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» για την Αφροδίτη Γραμμέλη από αύριο το πρωί και λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα τους η δημοσιογράφος –που δεν τα συνηθίζει τέτοια ποστ- έκανε μια κατάθεση ψυχής για αυτά που έχει ζήσει τους τελευταίους μήνες, τα συναισθήματά της και το άγχος της.

«Έχουν περάσει 4,5 μήνες που είμαι εκτός. Σε μία χρονιά που ο θάνατος του μπαμπά μου με χάραξε και με άλλαξε σαν άνθρωπο. Σε μία χρονιά με σοβαρά προβλήματα που δεν είναι ανάγκη να δημοσιοποιηθούν»

