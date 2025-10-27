Λογαριασμός
Πρώτη επίσημη εμφάνιση του Χιου Τζάκμαν και της Σάτον Φόστερ, σαν ζευγάρι (βίντεο, φωτογραφίες)

Οι δύο σταρ έδειχναν πολύ ερωτευμένοι, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον, καθώς πόζαραν για τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του "Song Song Blue"

Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) Σάτον Φόστερ (Sutton Foster) 

Ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) και η Σάτον Φόστερ (Sutton Foster)  έκαναν την Κυριακή το βράδυ την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι, μετά το διαζύγιό του 57χρονου σταρ του Χόλιγουντ  από την πρώην σύζυγό του Ντέμπορα-Λι Φέρνες.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας του Τζακμαν "Song Song Blue", στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

χιου τζακμαν σατον φοστερ

Το ζευγάρι έδειχνε πολύ ερωτευμένο, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον καθώς πόζαραν για τους φωτογράφους.

Ο Τζάκμαν ντύθηκε κατάλληλα για την περίσταση φορώντας μαύρο κοστούμι και γραβάτα, ενώ η 50χρονη σύντροφός του και συμπρωταγωνίστριά του στο Broadway,  εντυπωσίασε με ένα μαύρο σατέν φόρεμα με ντεκολτέ.

τζακμαν φοστερ

Το πολυαναμενόμενο «ντεμπούτο» του Τζάκμαν και της Φόστερ στο κόκκινο χαλί έρχεται λίγες μέρες μετά την εμφάνιση των δύο σταρ στην εξομολόγηση του Ρίτσαρντ Μαρξ στο After Hours στη Νέα Υόρκη. 

Ο Τζάκμαν και η Φόστερ εθεάθησαν επίσης σε βραδινή έξοδο στο Fetch Pet Gala στη Νέα Υόρκη την περασμένη Δευτέρα. 

Πηγή: skai.gr

