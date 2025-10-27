Ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) και η Σάτον Φόστερ (Sutton Foster) έκαναν την Κυριακή το βράδυ την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι, μετά το διαζύγιό του 57χρονου σταρ του Χόλιγουντ από την πρώην σύζυγό του Ντέμπορα-Λι Φέρνες.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας του Τζακμαν "Song Song Blue", στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Το ζευγάρι έδειχνε πολύ ερωτευμένο, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον καθώς πόζαραν για τους φωτογράφους.

Hugh Jackman and Sutton Foster made their red carpet debut together as a couple at the AFI Film Festival premiere of Hugh’s new project, ‘Song Sung Blue.’ 🥹💙 pic.twitter.com/LxeCL0BA8V — Entertainment Tonight (@etnow) October 27, 2025

Ο Τζάκμαν ντύθηκε κατάλληλα για την περίσταση φορώντας μαύρο κοστούμι και γραβάτα, ενώ η 50χρονη σύντροφός του και συμπρωταγωνίστριά του στο Broadway, εντυπωσίασε με ένα μαύρο σατέν φόρεμα με ντεκολτέ.

Το πολυαναμενόμενο «ντεμπούτο» του Τζάκμαν και της Φόστερ στο κόκκινο χαλί έρχεται λίγες μέρες μετά την εμφάνιση των δύο σταρ στην εξομολόγηση του Ρίτσαρντ Μαρξ στο After Hours στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζάκμαν και η Φόστερ εθεάθησαν επίσης σε βραδινή έξοδο στο Fetch Pet Gala στη Νέα Υόρκη την περασμένη Δευτέρα.

