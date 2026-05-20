Χέιλι Μπίμπερ: Ποζάρει με εσώρουχα και τακούνια και βάζει φωτιά στο Instagram

Η Χέιλι Μπίμπερ δεν δίστασε ποτέ να αναδείξει τη σιλουέτα της και αυτή τη φορά το έκανε με τον πιο αισθησιακό τρόπο, ποζάροντας για τη νέα καμπάνια της Victoria’s Secret.

Το 29χρονο μοντέλο εμφανίστηκε με μαύρα εσώρουχα και ψηλοτάκουνα, μαγνητίζοντας τον φακό με μια σειρά από σέξι πόζες. Σε ακόμη μία λήψη, η Χέιλι Μπίμπερ πόζαρε σε μπαλκόνι στο Λος Άντζελες, φορώντας animal print crop top και πολύ κοντό τζιν σορτς, σε ένα look που κινήθηκε ανάμεσα στο καλοκαιρινό street style και την αισθησιακή αισθητική της καμπάνιας.

Η νέα εμφάνισή της έρχεται λίγο καιρό αφότου η ίδια αναγκάστηκε να απαντήσει στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε Brazilian Butt Lift (ανόρθωση και αύξηση του όγκου των γλουτών). Η Χέιλι διέψευσε τους ισχυρισμούς, ξεκαθαρίζοντας ότι έχει δεσμευτεί απέναντι στον εαυτό της να μην αλλάξει την εμφάνισή της με ιατρική παρέμβαση.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Allure», η Χέιλι Μπίμπερ είχε δηλώσει ότι διατηρεί αυτό το σώμα λόγω γυμναστικής. Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε ότι προπονείται τέσσερις φορές την εβδομάδα. Μάλιστα, είχε αναφέρει τις προβολές ως μία από τις ασκήσεις που θεωρεί πιο αποτελεσματικές για την τόνωση των γλουτών.

Την ίδια ώρα, η Χέιλι Μπίμπερ συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της και στον χώρο της ομορφιάς. Το beauty brand της, Rhode, αποτιμήθηκε περίπου στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον Μάιο του 2025, μετά τη συμφωνία εξαγοράς από την elf Beauty.

Μιλώντας πρόσφατα στο περιοδικό «Time», η Χέιλι αποκάλυψε ότι είχε θέσει από την αρχή έναν ξεκάθαρο οικονομικό στόχο για την εταιρεία της. Μετά τη συμφωνία, ανέλαβε ρόλο chief creative officer και επικεφαλής καινοτομίας, παραμένοντας ενεργά παρούσα στο brand που δημιούργησε και το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της νέας γενιάς στον χώρο της περιποίησης.

