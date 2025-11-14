Όλα περιστρέφονται γύρω από τον οίκο Gucci για τη Χέιλι Μπίμπερ, η οποία παρευρέθηκε στα βραβεία «GQ Men of the Year Awards», φορώντας ένα ιδιαίτερα σέξι φόρεμα.

Η ιδρύτρια της Rhode φόρεσε ένα λαμπερό μαύρο, διαφανές πλεκτό φόρεμα Gucci – vintage της εποχής Tom Ford, φυσικά – με λαιμόκοψη μπροστά και πολύ χαμηλή πλάτη, το οποίο είχε επίσης ένα εμφανές λογότυπο Gucci.

Συνδύασε το εντυπωσιακό φόρεμα με σκουλαρίκια Tiffany & Co., ένα ασορτί βραχιόλι και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Για να δώσει μια glam πινελιά, παρέμεινε πιστή στη δοκιμασμένη και αξιόπιστη φόρμουλά της, με τα καστανά μαλλιά της σε ένα απαλό up-do, διακριτικό ρουζ και γυαλιστερά καραμελένια χείλη.

She’s iconic! ✨Hailey Bieber sparkles on the red carpet for GQ Men of the Year. pic.twitter.com/PYzTGm2XZw — Entertainment Tonight (@etnow) November 14, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ τολμά να φορέσει ένα φόρεμα που αποκαλύπτει την πλάτη της. Το 2019, στο Met Gala, φόρεσε ένα ροζ, μακρυμάνικο φόρεμα Alexander Wang με παρόμοιο στρινγκ, σύμφωνα με το θέμα «Camp: Notes on Fashion».

Πρόσφατα, η ίδια αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο «GQ» ότι ενδέχεται να διευρύνει την οικογένειά της στο εγγύς μέλλον. Η Χέιλι, που έχει έναν γιο 15 μηνών, δήλωσε στο περιοδικό ότι θα είναι «πολύ πιο προετοιμασμένη» για ένα δεύτερο μωρό. Μάλιστα, η επιχειρηματίας και μοντέλο παραδέχτηκε ότι έχει βοήθεια με τον γιο της.

Το 2022, η Χέιλι Μπίμπερ λάνσαρε τη Rhode, μια μάρκα skincare με μόλις λίγα προϊόντα και απλό design. Τρία χρόνια αργότερα, η Rhode εξαγοράστηκε από την ELF Beauty έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χάρη στην εντυπωσιακή πορεία της στην αγορά και την ισχυρή επιρροή της ιδρύτριάς της. Η εταιρεία διαθέτει μόνο 10 προϊόντα, αλλά έχει ήδη σημειώσει πωλήσεις 212 εκατ. δολαρίων μέσα σε 12 μήνες!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.