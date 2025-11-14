Λογαριασμός
Σακίρα: Η οικογένεια στα μοβ - Η σπάνια εμφάνιση με τους γιους της (video)

Η 48χρονη Κολομβιανή τραγουδίστρια επέλεξε ένα στενό μοβ φόρεμα της Stella McCartney, με ασύμμετρο τελείωμα, που ανέδειξε τα γυμνασμένα της πόδια

Σακίρα

Η Σακίρα εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Zootopia 2», στο Λος Άντζελες, συνοδευόμενη από τους γιους της, Μίλαν και Σάσα. 

Η 48χρονη Κολομβιανή τραγουδίστρια επέλεξε ένα στενό μοβ φόρεμα της Stella McCartney, με ασύμμετρο τελείωμα, που ανέδειξε τα γυμνασμένα της πόδια, συνδυάζοντάς το με ζιβάγκο, μακριά μανίκια και πλατφόρμες σατέν.

Σακίρα

Οι γιοι της, Μίλαν, 12 ετών, και Σάσα, 10 ετών, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφό της, Ζεράρ Πικέ, φορούσαν ασορτί κοστούμια και παπιγιόν Stella McCartney -στην ίδια απόχρωση- συνδυάζοντας τα σύνολά τους με αθλητικά παπούτσια.

Η Σακίρα, εκτός από την παρουσία της στην πρεμιέρα, ηχογράφησε και το τραγούδι για την ταινία, ενώ «δάνεισε» τη φωνή της στον χαρακτήρα «Gazelle». Το συνοδευτικό μουσικό βίντεο κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα από τη Disney Music, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Σακίρα

Σακίρα

Νωρίτερα φέτος, τα παιδιά της ήταν στο πλευρό της όταν κέρδισε το Grammy για το Καλύτερο Λατινικό Ποπ Άλμπουμ για το άλμπουμ της «Las Mujeres Ya No Lloran», με την καλλιτέχνιδα να αγκαλιάζει τους γιους της στη σκηνή μετά την απονομή από την Τζένιφερ Λόπεζ. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σακίρα
