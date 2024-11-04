Λίγες ημέρες πριν την επίσημη αποκάλυψη «για τον πιο σέξι άνδρα εν ζωή» στις 12 Νοεμβρίου, το People αποκάλυψε τους πιο σέξι τραγουδιστές για το 2024, σε διάφορες κατηγορίες, όπως τατουάζ, μπαμπάς κτλ.

Σύμφωνα με την φετινή δημοσκόπηση του περιοδικού - η οποία συγκέντρωσε σχεδόν 350.000 ψήφους - ο Βρετανός ποπ σταρ Χάρι Στάιλς (Harry Styles) κατέλαβε για άλλη μια φορά την κορυφή ως «ο πιο σέξι μουσικός σε ολόκληρο τον πλανήτη».

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ μετά το "Harry's House" το 2022, ο Χάρι Στάιλς έχει φανατικούς και πιστούς θαυμαστές

Για τον τίτλο ο διάσημος Βρετανός σταρ κονταροχτυπήθηκε με τους Shaboozey, Zach Bryan και Role Model.

«Ο Χάρι Στάιλς ξέρει ήδη ότι η νίκη έχει γλυκιά γεύση (εξάλλου, έχει κερδίσει σε αυτήν την κατηγορία πολλές φορές στο παρελθόν), αλλά φέτος ήταν ακόμα πιο απολαυστική», έγραψε το People μέσω του Billboard.

Οι υπόλοιποι νικητές

Στην κατηγορία «Ο πιο σέξι μπαμπάς για πρώτη φορά» ανακηρύχθηκε ο γοητευτικός πρωταγωνιστής του «Twilight», Ρόμπερτ Πάτινσον ( Robert Pattinson) αφήνοντας πίσω του τους Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber) και τον Μαλούμα (Maluma).

Ο Joe Jonas κατέκτησε τον τίτλο «Makes BRAT Look Sexiest» ενώ ο πρωταγωνιστής του «The Bear» και της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας του Bruce Springsteen «Deliver Me From Nowhere», Jeremy Allen White απέσπασε το βραβείο «Sexiest Tattoos», αφήνοντας πίσω τον Post Malone και τον Bad Bunny.

Τα διάσημα αδέλφια Kelce κέρδισαν εύκολα το «Sexiest Podcast Host» έναντι του Penn Bedgley (Podcrushed) και του Josh Peck (Good Guys).

