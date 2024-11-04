Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοιλού: Οι πρώτες φωτό από τον γάμο τους

Παντρεύτηκαν χθες Κυριακή ο Γιώργος Πατούλης και η νυν σύντροφός του Νάνσυ Κοιλού λίγους μήνες πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Το ευτυχές γεγονός έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο καθώς όπως έγραψε ο ίδιος ο γαμπρός δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες από το μυστήριο λόγω της εγκυμοσύνης της, δεν ήθελαν να κάνουν πιο ανοιχτό το μυστήριο.

«Ενωθήκαμε με τα ιερά δεσμά του γάμου, παίρνοντας την ευλογία της Εκκλησίας μας για ένα νέο ξεκίνημα με Υγεία και Αγάπη.

Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για τις εγκάρδιες ευχές και την αγάπη σας και αντευχόμαστε τα καλύτερα!

Διαβάστε ακόμα : Ο Gaultier στην εμφάνιση της Άννας Βίσση στο Λονδίνο. Ποιό τραγούδι του αφιέρωσε;

Λυπούμαστε που δεν καταφέραμε να σας έχουμε όλους κοντά μας, όπως θα επιθυμούσαμε, αλλά λόγω της εγκυμοσύνης, το μυστήριο τελέστηκε σε απόλυτα στενό οικογενειακό κύκλο». έγραψε ο Γιώργος Πατούλης.

Απών από τον γάμο ο ενήλικος γιος του γιατρού και πολιτικού, Αλέξανδρος, από τον πρώτο του γάμο με την Μαρίνα Σταυράκη. Όπως δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης, οι ίδιοι θα ήθελαν να είναι εκεί αλλά είναι ενήλικος και παίρνει ο ίδιος τις αποφάσεις του και φυσικά έχει δικαίωμα να είναι ή να μην είναι παρών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.