Χάρι Στάιλς: Κέρδη 2,5 εκατ. λιρών από επενδύσεις στο χρηματιστήριο

Ο ποπ σταρ, Χάρι Στάιλς, φαίνεται πως δεν διαπρέπει μόνο στη μουσική, αλλά και στον κόσμο των επενδύσεων. Ο 32χρονος τραγουδιστής απέκτησε μια ακόμη πηγή εσόδων, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη από στρατηγικές κινήσεις στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τα πρώτα οικονομικά στοιχεία της επενδυτικής του εταιρείας Erskine Investments Ltd, ο καλλιτέχνης έχει σχεδόν 40 εκατομμύρια λίρες σε κεφάλαια, ενώ τα κέρδη από επενδύσεις σε μετοχές ανήλθαν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια λίρες.

Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση 590.000 λιρών σε φόρο κεφαλαιακών κερδών, ο οποίος προκύπτει από τις αποδόσεις των επενδύσεων. Παράλληλα, διαθέτει περίπου 27 εκατομμύρια λίρες σε εισηγμένες επενδύσεις, καθώς και 12 εκατομμύρια λίρες σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις.

Η συνολική περιουσία του καλλιτέχνη ανέρχεται σε 225 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων της βρετανικής εφημερίδας «The Sunday Times». Στην κατάταξη αυτή, ο Στάιλς βρέθηκε στην 22η θέση, πίσω από καλλιτέχνες όπως ο Ed Sheeran, ο οποίος κατέλαβε τη 13η θέση με περιουσία 370 εκατομμυρίων λιρών, και η Adele, που βρέθηκε στην 26η θέση.

Ο Χάρι Στάιλς έγινε γνωστός μέσα από το δημοφιλές συγκρότημα One Direction, πριν ακολουθήσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σόλο πορεία. Στη διάρκεια της καριέρας του έχει κυκλοφορήσει μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «As It Was» και «Watermelon Sugar».

Την περασμένη εβδομάδα, ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε μια ξεχωριστή συναυλία στο Μάντσεστερ, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Kiss All The Time, Disco Occasionally». Συγκινητική ήταν και η στιγμή που ο τραγουδιστής απευθύνθηκε στο κοινό, εκφράζοντας την επιθυμία του για περισσότερη «καλοσύνη και αγάπη» στον κόσμο. Ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για την παρουσία τους, ανέφερε ότι η ανθρωπότητα «θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει λίγη περισσότερη ειρήνη αυτή τη στιγμή», σε μια έμμεση αναφορά στις διεθνείς συγκρούσεις.

Harry Styles sees his business wealth increase by a huge £2.5m thanks to shrewd stock market investments https://t.co/m8guYwPHb3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 13, 2026

Πηγή: skai.gr

