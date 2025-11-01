Η Χάιντ Κλουμ είναι η «Βασίλισσα του Halloween». Παραδοσιακά ντύνεται με εντυπωσιακές στολές την τελευταία μέρα του Οκτώβρη, τιμώντας την αμερικανική παράδοση. Δεν έκανε εκπτώσεις ούτε φέτος.

Φέτος επέλεξε να ζωντανέψει ένα τρομακτικό μυθικό πλάσμα και φυσικά έκλεψε ξανά την παράσταση, αυτή τη φορά μαζί με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτς.

Η 52χρονη, η οποία έχει καθιερωθεί ως η «βασίλισσα του Halloween» εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, εμφανίστηκε φέτος ντυμένη Μέδουσα στο ετήσιο πάρτι της στη Νέα Υόρκη.Στο πλάι της ο σύζυγός της ήταν ντυμένος ως ένας Έλληνας στρατιώτης που έχει μετατραπεί σε πέτρα, όπως ορίζει και ο μύθος.

Παρόλο που, θεωρητικά, μετατράπηκε σε πέτρα από το βλέμμα της, ο Τομ δήλωσε στο People πως βρήκε το κοστούμι της απίστευτα σέξι. Εκείνη, από την πλευρά της, πρόσθεσε γελώντας πως «ο Τομ δείχνει καυτός ακόμα κι ως άγαλμα».

Στο Instagram, η Κλουμ έγραψε:

«Μην την κοιτάξετε πολύ ώρα, γιατί θα γίνετε πέτρα!»

Το look της ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, με ουρά φιδιού, κινούμενα φίδια αντί για μαλλιά και θεατρική πόζα, με τόξο και βέλος μπροστά στους φωτογράφους.

Η Κλουμ μοιράστηκε και πλάνα από τη διαδικασία του μακιγιάζ, αποκαλύπτοντας πως πίσω από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα κρύβεται ο διάσημος make-up artist Μάικ Μαρίνo, τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με Έμμυ.

Όπως πάντα, η Χάιντι δεν κάνει τίποτα «στα γρήγορα», αφιερώνει ώρες προετοιμασίας και μήνες σχεδιασμού για να πετύχει το τέλειο αποτέλεσμα. Μάλιστα, πριν από το πάρτι, είχε ιντριγκάρει τους θαυμαστές της με μυστηριώδεις αναρτήσεις, ανάμεσά τους μια ασπρόμαυρη φωτογραφία μιας μισοτελειωμένης μανεκέν, με λεζάντα “Feeling cheeky #HeidiHalloween.”

Η Κλουμ θυμήθηκε και μερικά από τα πιο εμβληματικά κοστούμια της: Μπέτυ Μπου (2002), Φιόνα από το Shrek (2018) και Τζέσικα Ράμπιτ (2015).

