Χάιντι Κλουμ: Εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα και χωρίς σουτιέν στο Παρίσι - Κόλαση… (video-φωτό)

Η Χάιντι Κλουμ «έκλεψε» τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Μόδας, στο Παρίσι. Το 52χρονο μοντέλο εμφανίστηκε με ένα διάφανο φόρεμα, χωρίς σουτιέν, και αυτό ήταν αρκετό για να κάνει τη διαφορά.

ξανθιά «σεξοβόμβα» έδωσε το «παρών» στην επίδειξη του οίκου Vetements. Η Γερμανίδα σταρ εμφανίστηκε αρχικά μπροστά στους φωτογράφους, φορώντας ένα φαρδύ παλτό και μαύρα γυαλιά ηλίου, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Λένι.

Όταν η Λένι αποχώρησε για να φωτογραφηθεί μόνη της, η Κλουμ έβγαλε το παλτό της, αποκαλύπτοντας μια εκδοχή του «naked dress» που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Πριν από λίγες ημέρες, η αυτοαποκαλούμενη «βασίλισσα του Halloween» μοιράστηκε άλλη μία φωτογραφία για το επόμενο επικό κοστούμι που ετοιμάζει για την ετήσια γιορτή της στο Μανχάταν. Όσον αφορά στις σέξι φωτογραφίες που μοιράζεται στο διαδίκτυο, η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι απλά ο τρόπος που λειτουργεί για εκείνη. «Φωτογραφίζομαι γυμνή ή με εσώρουχα από το 1992, πολύ πριν από το Instagram», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

«Για μένα, λοιπόν, δεν είναι κάτι καινούργιο. Τα τελευταία 15 χρόνια, άλλοι άνθρωποι κάνουν αυτό που κάνω εγώ εδώ και 30 χρόνια. Αντί να εμφανίζομαι με το μικροσκοπικό μου μπικίνι σε ένα περιοδικό, εμφανίζομαι στο Instagram. Είναι το ίδιο πράγμα», πρόσθεσε η Χάιντι Κλουμ.

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.