Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) άφησε ελάχιστα στη φαντασία, καθώς εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν στο κόκκινο χαλί της φετινής εκδήλωσης του «Variety», στο Λος Άντζελες.

Η 28χρονη σταρ της σειράς «Euphoria» πόζαρε με ένα αστραφτερό ασημένιο φόρεμα, με διαφανές μπούστο, που ανέδειξε το… διάσημο στήθος της. Η ξανθιά καλλονή έδειξε αυτοπεποίθηση με το τολμηρό της «look» της μπροστά στους φωτογράφους. Η Σίντνεϊ Σουίνι φάνηκε να απολαμβάνει το νέο της ξανθό καρέ.

Πριν από την εκδήλωση, η ηθοποιός μίλησε στο «Variety» για την ολοκλήρωση της τρίτης σεζόν της σειράς «Euphoria» του HBO Max. Η σταρ θα γυρίσει τις τελευταίες της σκηνές αυτή την εβδομάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα είναι μια πραγματικά γλυκόπικρη στιγμή.

Είμαι κάπως τρομοκρατημένη για το πόσο συναισθηματικό θα είναι το τέλος. Ήταν μια τεράστια διαδρομή», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας: «Είναι η οικογένεια και οι φίλοι μου εδώ και πολύ καιρό. Τους είμαι αιώνια ευγνώμων».

Το 2025 προμηνύεται ως η πιο καθοριστική χρονιά της μέχρι σήμερα. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο βιογραφικό δράμα «Christy», όπου ενσαρκώνει τη θρυλική πυγμάχο Christy Martin — μια γυναίκα που πάλεψε κυριολεκτικά και μεταφορικά για να επιβιώσει σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Η ίδια έχει δηλώσει πως ο ρόλος τη «συντάραξε ψυχικά και σωματικά», καθώς χρειάστηκε σκληρή προπόνηση και ψυχολογική προετοιμασία για να αποδώσει την ένταση της πραγματικής ιστορίας.

Την ίδια στιγμή, η Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να μας εκπλήξει ξανά με το «The Housemaid», το πολυαναμενόμενο ψυχολογικό θρίλερ που βασίζεται στο ομώνυμο best-seller. Εκεί, υποδύεται τη Millie Calloway, μια υπηρέτρια που εισέρχεται σε μια πλούσια οικογένεια για να αποκαλύψει μυστικά σκοτεινότερα απ’ ό,τι θα φανταζόταν. Δίπλα της θα δούμε και την Amanda Seyfried: ένα κινηματογραφικό δίδυμο που αναμένεται μας απασχολήσει το προσεχές διάστημα.

Επίσης, οι φήμες για πιθανή συμμετοχή της στο σύμπαν του James Bond πυροδότησαν κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να γίνει η επόμενη «Bond Girl», απάντησε με χαμόγελο: «Θα είχα περισσότερη πλάκα αν ήμουν ο ίδιος ο Bond». Μια φράση που συμπυκνώνει την αυτοπεποίθηση και τη φιλοσοφία της: η Sydney Sweeney δεν αρκείται στο να είναι μέρος της ιστορίας — θέλει να τη γράψει η ίδια.

