Η Αμέλια Γκρέι Χάμλιν (Amelia Gray Hamlin) ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη σε μια νέα της φωτογράφιση στην τελευταία έκδοση του «Beyond Noise». Το διάσημο «nepo baby» πόζαρε γυμνό στον φωτογραφικό φακό του Mario Sorrenti.

Με βλέμμα γεμάτο αυτοπεποίθηση και στυλ που κινείται ανάμεσα στο εκκεντρικό και το απόλυτα κομψό, η Αμέλια είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα στον κόσμο της μόδας. Μπορεί να γεννήθηκε κάτω από τα φώτα του Χόλιγουντ, όμως η ίδια φροντίζει να λάμπει, όχι εξαιτίας του ονόματός της, αλλά χάρη στο ταλέντο και την προσωπικότητά της.

H Αμέλια Γκρέι Χάμλιν με τη διάσημη μητέρα της

Είναι η μικρότερη κόρη δύο ανθρώπων που η λάμψη τους συνόδευε σε κάθε τους βήμα: ο πατέρας της Harry Hamlin, γνωστός ηθοποιός με δεκαετίες επιτυχιών, και η μητέρα της Lisa Rinna, ηθοποιός και τηλεοπτική περσόνα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή ριάλιτι μέσα από το «The Real Housewives of Beverly Hills».

Από μικρή, η ίδια έδειξε ενδιαφέρον για τη μόδα. Σε ηλικία μόλις 15 ετών υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με το κορυφαίο πρακτορείο IMG Models και λίγο αργότερα περπάτησε για πρώτη φορά σε πασαρέλα για τον Dennis Basso στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Έκτοτε, η παρουσία της έχει καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο: Versace, Givenchy, Miu Miu, Diesel, Balenciaga είναι μόνο μερικοί από τους οίκους που την έχουν εμπιστευτεί στις επιδείξεις τους.

«Ξέρω από πού προέρχομαι, αλλά η δουλειά μου δεν είναι ‘’δανεική’’. Την κέρδισα βήμα-βήμα», έχει δηλώσει η Αμέλια Γκρέι Χάμλιν. Με επιμονή και συνέπεια, η Αμέλια κατάφερε να αποδείξει πως η καταγωγή της δεν είναι βάρος, αλλά αφετηρία για προσωπική δημιουργία. Σε νεαρή ηλικία, το μοντέλο πάλεψε με διατροφικές διαταραχές, μιλώντας ανοιχτά για τη μάχη της με την ανορεξία. Η ειλικρίνειά της την έκανε αγαπητή στο κοινό, καθώς πολλοί νέοι άνθρωποι βρήκαν στις εξομολογήσεις της φωνή και κατανόηση. «Έμαθα να αγαπώ το σώμα μου, όχι για το πώς δείχνει, αλλά για το τι με αφήνει να κάνω κάθε μέρα», αποκάλυψε.

Παρότι έχει χαράξει τη δική της πορεία, η Αμέλια δεν ξεχνά τις ρίζες της. Η σχέση της με τη μητέρα της είναι βαθιά, γεμάτη χιούμορ και θαυμασμό. Συχνά «δανείζεται» κομμάτια από τη ντουλάπα της, συνδυάζοντάς τα με τη δική της αισθητική.

«Η πρώτη μου γυμνή ιστορία. Πω πω, τι απίστευτη εμπειρία ήταν αυτή!», έγραψε η Αμέλια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Ήταν η πιο απελευθερωτική και θηλυκή εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ», συνέχισε. «Το να νιώθω τόσο συνδεδεμένη με τη φύση και το σώμα μου ήταν μια εμπειρία που μου άλλαξε τη ζωή».

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Πηγή: skai.gr

