Οι θαυμαστές της Kim Kardashian έμειναν έκπληκτοι από το νέο της «look» για μια νέα καμπάνια της SKIMS. Η 44χρονη τηλεπερσόνα δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Καθ' όλη τη διάρκεια της φωτογράφισης, η Κιμ εμφανίστηκε με μακριά ξανθά μαλλιά, που -σύμφωνα με τους θαυμαστές της- θύμιζε ή προσπάθησε να θυμίζει την αγαπημένη Brigitte Bardot.
«Η ταινία ‘’WINTER HEAT’’ θα προβληθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Πολλοί followers δεν πίστευαν ότι έμοιαζε πολύ με τον εαυτό της ή με τη Brigitte. Αντίθετα, υπήρξαν αρκετά σχόλια για το πόσο έμοιαζε με τη Beyonce και σε ορισμένες περιπτώσεις με τη Ciara, η οποία έκανε «like» στην ανάρτηση.
«Νόμιζα ότι ήσουν η Beyonce», έγραψε ένας χρήστης. Την περασμένη εβδομάδα η Kardashian δήλωσε ότι ελπίζει να φέρει το brand της στην πασαρέλα. Η μάρκα shapewear της σταρ του ριάλιτι πηγαίνει εξαιρετικά από τότε που τη λάνσαρε το 2019.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.