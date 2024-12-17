Οι θαυμαστές της Kim Kardashian έμειναν έκπληκτοι από το νέο της «look» για μια νέα καμπάνια της SKIMS. Η 44χρονη τηλεπερσόνα δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της φωτογράφισης, η Κιμ εμφανίστηκε με μακριά ξανθά μαλλιά, που -σύμφωνα με τους θαυμαστές της- θύμιζε ή προσπάθησε να θυμίζει την αγαπημένη Brigitte Bardot.

«Η ταινία ‘’WINTER HEAT’’ θα προβληθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Πολλοί followers δεν πίστευαν ότι έμοιαζε πολύ με τον εαυτό της ή με τη Brigitte. Αντίθετα, υπήρξαν αρκετά σχόλια για το πόσο έμοιαζε με τη Beyonce και σε ορισμένες περιπτώσεις με τη Ciara, η οποία έκανε «like» στην ανάρτηση.

«Νόμιζα ότι ήσουν η Beyonce», έγραψε ένας χρήστης. Την περασμένη εβδομάδα η Kardashian δήλωσε ότι ελπίζει να φέρει το brand της στην πασαρέλα. Η μάρκα shapewear της σταρ του ριάλιτι πηγαίνει εξαιρετικά από τότε που τη λάνσαρε το 2019.

