Είναι δεδομένο ότι όλοι μας δεν έχουμε την ίδια σχέση με τα χρήματα. Άλλοι έχουν πολλά και τα μοιράζονται και άλλοι έχουν «καβούρια» στις τσέπες τους. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε ποια είναι η σχέση των ζωδίων με το χρήμα.

Τα ζώδια της γης επιδιώκουν την οικονομική σταθερότητα, τα ζώδια του νερού ψάχνουν τη συναισθηματική τους ασφάλεια μέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού και τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς -ως επί το πλείστον- χρησιμοποιούν το χρήμα για να ζήσουν και να διασκεδάσουν.

ΚΡΙΟΣ

Οι Κριοί είναι παρορμητικοί σε όλα τους και βέβαια και στα έξοδα τους. Αν θέλουν κάτι, αν κάτι τους γυαλίσει, δεν θα το σκεφτούν δεύτερη φορά για να το αγοράσουν και ας μην το χρειάζονται ουσιαστικά και ας μην τους περισσεύουν τα χρήματα για να το αποκτήσουν.

Παρότι είναι καλοί στα οικονομικά πλάνα και στους προϋπολογισμούς, πολλές φορές δεν τους τηρούν κατά γράμμα, αλλά κατά το δοκούν και ανάλογα με τα κέφια τους. Βέβαια, αν πραγματικά το θέλουν μπορούν να διαχειριστούν σωστά τα χρήματά τους, να αποταμιεύουν και να κάνουν σωστή διαχείριση, αλλά αυτό εξαρτάται και από τη φάση της ζωής τους και των υποχρεώσεων τους. Αυτό όμως που λατρεύουν είναι να ξοδεύουν τα χρήματα που έχουν κερδίσει με σκληρή δουλειά σε προσωπικές απολαύσεις.

ΤΑΥΡΟΣ

Οι Ταύροι έχουν ως κύριο μέλημά τους την οικονομική τους αποκατάσταση και ασφάλεια, γι’ αυτό και δεν αρέσκονται στις σπατάλες. Ονειρεύονται από νεαρή ηλικία να εξασφαλίσουν το μέλλον, να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία και κάνουν προσεκτικές κινήσεις και σχεδιασμούς. Βάζουν μακροπρόθεσμους στόχους και τους πετυχαίνουν με μέθοδο και προσήλωση. Ζουν λιτά, ξοδεύουν στα απαραίτητα και στα πρακτικά και δεν κάνουν περιττά έξοδα όταν έχουν στόχο να μαζέψουν χρήματα για κάποιο σκοπό.

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν εκτιμούν την ποιότητα και τις απολαύσεις, ίσα ίσα αυτός είναι και ο απώτερος σκοπός τους, δηλαδή να φτιάξουν έτσι τη ζωή τους, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τις ανέσεις τους, τα ταξίδια τους και ό,τι τραβάει η ψυχή τους.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Οι Δίδυμοι έχουν δύο πλευρές και αυτό σημαίνει ότι αν έχουν κάποιον σημαντικό λόγο να μαζέψουν χρήματα θα το κάνουν αγόγγυστα, αλλιώς θα τα ξοδεύουν σε ρούχα, ταξίδια και διασκέδαση. Κάνουν παρορμητικές αγορές, ακριβά δώρα στον εαυτό τους και αν θέλουν να αποκτήσουν κάτι θα μαζέψουν το ποσό και θα πάρουν το καλύτερο, το οποίο ενδεχομένως θα το έχουν βρει και σε προσφορά στο διαδίκτυο. Σε γενικές γραμμές, οι Δίδυμοι ξοδεύουν περισσότερο σε εξόδους και διασκεδάσεις, παρά σε αντικείμενα και ακίνητη περιουσία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι Καρκίνοι είναι πιο προσεκτικοί και σφιχτοί σε ό,τι αφορά τη δαπάνη χρημάτων και κάνουν αποταμίευση όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για το μέλλον των παιδιών τους, αν είναι γονείς. Θα σκεφτούν πολύ πριν αγοράσουν κάτι, θα κάνουν έρευνα και δεν θα πάρουν… γουρούνι στο σακί. Διοχετεύουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους στο σπίτι, για τον στολισμό του και για να αποκτήσουν οικιακά σκευή, τα οποία θα τους βοηθήσουν στη μαγειρική που τόσο αγαπούν. Επίσης, οι Καρκίνοι βοηθούν πολύ και όποιον έχει ανάγκη και δεν θα αρνηθούν ποτέ να προσφέρουν χείρα βοηθείας...

ΛΕΩΝ

Οι Λέοντες λατρεύουν τις αγορές, τα ψώνια και είναι γενναιόδωροι στα δώρα τους. Αν δούνε κάτι που θεωρούν ότι θα εντυπωσιάσει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο, δεν θα περιμένουν τις γιορτές και τα γενέθλια, αλλά θα το πάρουν για να ζήσουν το μεγαλείο του θαυμασμού που θα εισπράξουν. Βέβαια, δεν ζουν για να προσφέρουν μόνο στους άλλους, αλλά πρωτίστως στον εαυτό τους, αφού τους αρέσει ο πλούσιος και πολυτελής τρόπος ζωής και κάνουν τα πάντα για να τον αποκτήσουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η αναλυτική σκέψη των Παρθένων, σε συνδυασμό με τα άγχη και την τάση τους για τελειότητα, δεν τους επιτρέπει να ξεφεύγουν στα οικονομικά τους πλάνα και να κάνουν ατασθαλίες και περιττά έξοδα. Δημιουργούν με ακρίβεια τον προϋπολογισμό τους και ελέγχουν συνεχώς τα έσοδα και τα έξοδα τους, ώστε να μπορούν να έχουν συνεχώς τον έλεγχο και να αποταμιεύουν.

ΖΥΓΟΣ

Οι Ζυγοί, που σε όλα κρατούν την ισορροπία, στα οικονομικά δυσκολεύονται. Είναι από τα πλέον γενναιόδωρα ζώδια και μπορεί να ξοδέψουν ότι έχουν και δεν έχουν, αν ξέρουν ότι αυτό θα τους κάνει πιο αρεστούς στους άλλους. Έχουν ανάγκη την αποδοχή και τον θαυμασμό και πολλές φορές φτάνουν στο τέλος του μήνα και ψάχνουν να βρουν πώς θα περάσουν. Τους αρέσουν τα ακριβά πράγματα, τα ποιοτικά και επώνυμα ρούχα, οι πολυτέλειες και η καλή ζωή και την απολαμβάνουν ανά πάσα στιγμή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι Σκορπιοί αγαπούν το χρήμα και ξέρουν πώς να το αποκτούν και πώς να το απολαμβάνουν. Είναι καλοί στη διαχείρισή του και σπάνια θα πάρουν κάποιο ανεξέλεγκτο ρίσκο που μπορεί να τους οδηγήσει σε καταστροφή. Συνήθως αποφεύγουν να δανείσουν χρήματα, αλλά αν το κάνουν δεν θα ξεχάσουν ποτέ τα χρωστούμενα και θα φροντίσουν να τα πάρουν πίσω, χωρίς να αισθάνονται καμία ενοχή που διεκδικούν κάτι που είναι δικό τους. Έχουν τρομερό ένστικτο και ξέρουν να οσφραίνονται τις ευκαιρίες και να κάνουν σωστές επενδύσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι Τοξότες δεν είναι καθόλου υλιστές και γι’ αυτό δεν κάνουν καλή οικονομική διαχείριση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι οι μέρμηγκες και οι τζίτζικες του γνωστού παραμυθιού, καθώς δουλεύουν πάρα πολύ και θέλουν και την απόλυτη καλοπέραση. Χρησιμοποιούν το χρήμα, δεν το θεοποιούν και ξοδεύουν πολλά σε ταξίδια, ξενοδοχεία και φανταχτερά γεύματα και όχι σε σπίτια και εξοχικά. Και δεν σπαταλούν μόνο για τον εαυτό τους και την οικογένεια τους, αλλά και για φίλους και γνωστούς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η έννοια της εξοικονόμησης χρημάτων και του οικονομικού προϋπολογισμού ήταν μάλλον ιδέα κάποιου Αιγόκερου. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου δεν σπαταλούν τα χρήματα που κερδίζουν με τόσο κόπο για πλάκα και τα οποία βέβαια γίνονται σκοπός της ζωής τους. Οι Αιγόκεροι θέλουν να πετύχουν στην καριέρα τους και να αποκτήσουν φήμη και οικονομική δυνατότητα, διότι πιστεύουν ότι το χρήμα τους δίνει τεράστια ισχύ και στάτους. Δεν κάνουν εύκολα δώρα και δεν προσφέρουν σε κάποιον άλλον κάτι που είναι καλύτερο από αυτό που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους, διότι είναι και ανταγωνιστικοί.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Στους Υδροχόους αρέσει πολύ να ξοδεύουν σε ιδιαίτερα αντικείμενα, εναλλακτικά εστιατόρια και να επενδύουν σε καινοτόμες ιδέες, πρωτοποριακά ηλεκτρονικά είδη, νέες επιχειρήσεις, εφευρέσεις, ενώ κάνουν και πολλές δωρεές. Έχουν την αντίληψη ότι το χρήμα θα πρέπει να κινείται, να ανακυκλώνεται και να χρησιμοποιείται με δημιουργικό τρόπο και όχι να γινόμαστε οι κυνηγοί του. Είναι γενναιόδωροι, κάνουν δώρα, αλλά μην περιμένετε να σας τα προσφέρουν, επειδή πρέπει και το απαιτεί η περίσταση, αλλά θα το κάνουν μόνο όποτε θεωρήσουν ότι το χρειάζεστε.

ΙΧΘΥΕΣ

Αν θέλετε δανεικά δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε σε έναν Ιχθύ, ο οποίος μάλιστα θα ντραπεί να σας τα ζητήσει πίσω. Δεν είναι φιλοχρήματοι καθόλου και είναι πολύ γενναιόδωροι όχι μόνο στα χρήματα, αλλά και στα συναισθήματά τους. Ο τραπεζικός τους λογαριασμός συνήθως είναι άδειος, αλλά η καρδιά τους είναι γεμάτη ευγένεια και χαρά που μπόρεσαν να προσφέρουν. Βέβαια, επειδή οι Ιχθύες είναι διπλό ζώδιο υπάρχουν και αυτοί που είναι… απατεώνες, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή.



Πηγή: skai.gr

