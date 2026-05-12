Βικτόρια Μπέκαμ: Τρώει το ίδιο πρωινό εδώ και 30 χρόνια – Οι αποκαλύψεις από τον σύζυγο…

Η Βικτόρια Μπέκαμ μπορεί να έχει αφήσει πίσω της την εποχή των Spice Girls, όμως ένα πράγμα παραμένει σταθερό εδώ και δεκαετίες στη ζωή της: η αυστηρή διατροφική πειθαρχία της. Και όπως φαίνεται, ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, όχι μόνο γνωρίζει πολύ καλά τις διατροφικές της συνήθειες, αλλά τις ακολουθεί πιστά ακόμα και μέσα στην κουζίνα.

Η σχεδιάστρια μόδας αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι ο σύζυγός της της ετοίμασε το αγαπημένο της πρωινό: αβοκάντο πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, κομμένο μάλιστα σε σχήμα καρδιάς. «Όταν ο μπαμπάς φτιάχνει πρωινό», έγραψε η Βικτόρια πάνω στη φωτογραφία, δείχνοντας τη ρομαντική κίνηση του συζύγου της.

Η διατροφή της Βικτόρια Μπέκαμ αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο συζήτησης, με τη σχεδιάστρια να έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη για την πειθαρχία της γύρω από το φαγητό. Ο ίδιος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η σύζυγός του «τρώει σχεδόν το ίδιο πράγμα εδώ και 30 χρόνια».

Σε συνέντευξή του στο podcast «River Café Table 4», είχε πει χαρακτηριστικά: «Συγκινούμαι πολύ με το καλό φαγητό και το κρασί και όταν δοκιμάζω κάτι υπέροχο θέλω να το μοιραστώ με όλους. Δυστυχώς, είμαι παντρεμένος με κάποια που τρώει το ίδιο πράγμα τα τελευταία 30 χρόνια. Από τότε που τη γνώρισα τρώει μόνο ψητό ψάρι και λαχανικά στον ατμό. Πολύ σπάνια ξεφεύγει από αυτό».

Σε συνέντευξή της στη «Vogue», η ίδια εξήγησε ότι η φιλοσοφία της βασίζεται στα «υγιεινά λιπαρά», όπως το ψάρι, το αβοκάντο και οι ξηροί καρποί, ενώ αποκάλυψε πως κάνει συχνά μεγάλες περιόδους αποτοξίνωσης χωρίς αλκοόλ. «Είμαι ακραία σε ό,τι κάνω -είτε πρόκειται για τη διατροφή, είτε για τη γυμναστική, είτε για το αλκοόλ είτε για την αποχή από αυτό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει παραδεχτεί επίσης ότι καταναλώνει μέχρι και τρία ή τέσσερα αβοκάντο την ημέρα για να διατηρεί υγιές και λαμπερό το δέρμα της, ενώ συχνά ξεκινά το πρωινό της με αβοκάντο και ασπράδια αυγών.

Οι ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις της είχαν προκαλέσει συζητήσεις και στο παρελθόν, ειδικά μετά τις δηλώσεις του διάσημου Ισπανού σεφ, Ντάνι Γκαρσία. Ο σεφ είχε αποκαλύψει ότι η Βικτόρια Μπέκαμ είχε ζητήσει ειδικό μενού βασισμένο αποκλειστικά σε λαχανικά, ενώ, όπως υποστήριξε, είχε συνεχώς δίπλα της νερό καρύδας, μπολάκια με μέντες και αντισηπτικό τζελ χεριών. «Ήταν πολύ περίπλοκο να ετοιμάσουμε το φαγητό της εκείνο το βράδυ», είχε πει σε ισπανική τηλεοπτική εκπομπή.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της Βικτόρια, πάντως, είχε διαψεύσει εκείνη την εκδοχή, υποστηρίζοντας πως το μόνο που είχε ζητήσει ήταν «απλό ψάρι και λαχανικά». Κατά τη διάρκεια του Euro 2004, βρετανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ακολουθούσε δίαιτα βασισμένη αποκλειστικά σε φράουλες και μεταλλικό νερό, ενώ η ίδια έχει παραδεχτεί ότι αποφεύγει το βούτυρο, τα λάδια, τις σάλτσες, τα γαλακτοκομικά και το κόκκινο κρέας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.