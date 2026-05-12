Η εικόνα της Λόρεν Γουάσερ να περπατά με αυτοπεποίθηση στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026, φορώντας ένα χρυσό σύνολο του σχεδιαστή Prabal Gurung, με τα χρυσά προσθετικά μέλη ήταν συγκλονιστική. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη μάχη που έδωσε το διάσημο μοντέλο για να κρατηθεί στη ζωή.

Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας μόδας και ένα ισχυρό σύμβολο δύναμης και αποδοχής. Πίσω, όμως, από αυτή τη λάμψη κρύβεται μία ιστορία που άλλαξε για πάντα τη ζωή της και συγκλόνισε εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Η Λόρεν Γουάσερ ήταν μόλις 24 ετών όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα τον Οκτώβριο του 2012, με τους γιατρούς να της δίνουν μόλις 1% πιθανότητες επιβίωσης. Το νεαρό μοντέλο είχε υποστεί σύνδρομο τοξικού σοκ, μια σπάνια αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που συνδέεται συχνότερα με τη χρήση ταμπόν και προκαλείται από υπερβολική ανάπτυξη του βακτηρίου σταφυλόκοκκου στον οργανισμό.

Η ίδια έχει περιγράψει πολλές φορές εκείνες τις ώρες ως «τη στιγμή που η ζωή της τελείωσε και ξανάρχισε από την αρχή». Όπως αποκάλυψε, βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της με πυρετό που άγγιζε τους 42 βαθμούς, ενώ τα νεφρά της κατέρρεαν. Υπέστη δύο καρδιακές ανακοπές και μπήκε σε τεχνητό κώμα για περισσότερο από μία εβδομάδα.

«Όταν ξύπνησα, ήμουν αγνώριστη. Είχα χάσει εντελώς την εικόνα που είχα για τον εαυτό μου», έχει δηλώσει. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το δεξί της πόδι εξαιτίας γάγγραινας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα έχασε και το αριστερό της πόδι μετά από συνεχείς επιπλοκές και αφόρητους πόνους.

Η περίοδος μετά την επιστροφή της στο σπίτι ήταν σκοτεινή και βασανιστική. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι πέρασε μήνες κλεισμένη στον εαυτό της, παλεύοντας με την κατάθλιψη και σκέψεις αυτοκτονίας. «Καθόμουν στο μπάνιο μου και ούρλιαζα στον Θεό, ρωτώντας γιατί συνέβη αυτό σε μένα», έχει εξομολογηθεί.

Για τη Λόρεν Γουάσερ, το μεγαλύτερο σοκ δεν ήταν μόνο η απώλεια των ποδιών της, αλλά η αίσθηση ότι έχανε και την ταυτότητά της. Ως παιδί δύο μοντέλων, της Πάμελα Κουκ και του Ρόμπερτ Βάσερμπεργκερ, είχε μεγαλώσει μέσα στον κόσμο της μόδας. Από μικρό κορίτσι βρισκόταν μπροστά σε φωτογραφικούς φακούς και δίπλα σε θρύλους όπως η Σίντι Κρόφορντ, η Ναόμι Κάμπελ και η Στέφανι Σέιμουρ.

Παράλληλα όμως αγαπούσε και τον αθλητισμό, ιδιαίτερα το μπάσκετ, και πίστευε πως ολόκληρη η ζωή της βρισκόταν μπροστά της. Μέχρι που μέσα σε λίγες ώρες όλα κατέρρευσαν.

Η ίδια χρειάστηκε χρόνια για να αποδεχτεί το νέο της σώμα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η απόφασή της να μετατρέψει τα προσθετικά μέλη σε κομμάτι της ταυτότητάς της. Αντί να τα κρύψει, αποφάσισε να τα κάνει χρυσά, μετατρέποντάς τα σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με έργο τέχνης παρά με ιατρικό βοήθημα.

«Πάντα αγαπούσα το χρυσό. Ήθελα τα πόδια μου να μοιάζουν με κόσμημα, με κάτι που θα κοιτάζουν οι άνθρωποι και θα νιώθουν θαυμασμό», έχει πει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με το modelling, η Λόρεν Γουάσερ έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ενημέρωση γύρω από το σύνδρομο τοξικού σοκ και τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν ορισμένα προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Η ίδια έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τις εταιρείες ότι δεν ενημερώνουν επαρκώς τις γυναίκες για τις πιθανές επιπλοκές.

«Δεν υπάρχουν πραγματικά ασφαλή προϊόντα περιόδου στην αγορά. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια», τονίζει συχνά στις συνεντεύξεις της. Μάλιστα, συγκρίνει τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στα πακέτα τσιγάρων με την απουσία αντίστοιχων προειδοποιήσεων στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής. «Η ζωή μου είναι όμορφη», λέει. «Όσο τρελό κι αν ακούγεται, νιώθω σαν να ήμουν πάντα έτσι. Δεν αισθάνομαι διαφορετική. Αισθάνομαι απλώς πολύ τυχερή και ευλογημένη».

Πηγή: skai.gr

