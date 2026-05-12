Χαμός σε συναυλία του Έρικ Κλάπτον: Αντικείμενο τον χτύπησε και αποχώρησε έξαλλος (video)

Ο Έρικ Κλάπτον σταματά για λίγα δευτερόλεπτα εμφανώς ξαφνιασμένος, ενώ το κοινό αντιδρά αμέσως με φωνές και αποδοκιμασίες προς το άτομο που πέταξε το αντικείμενο

Αναστάτωση επικράτησε στη συναυλία του Έρικ Κλάπτον στη Μαδρίτη, όταν ο θρυλικός κιθαρίστας χτυπήθηκε ξαφνικά από αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από το κοινό, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο την εμφάνισή του.

Στα πλάνα που έγιναν viral στα social media, φαίνεται ο 81χρονος μουσικός να περπατά πάνω στη σκηνή αμέσως μετά την ερμηνεία του θρυλικού «Cocaine», όταν ξαφνικά ένα αντικείμενο, που σύμφωνα με αρκετούς παρευρισκόμενους έμοιαζε με δίσκο βινυλίου, τον χτυπά και τον αιφνιδιάζει.

Ο Έρικ Κλάπτον σταματά για λίγα δευτερόλεπτα εμφανώς ξαφνιασμένος, ενώ το κοινό αντιδρά αμέσως με φωνές και αποδοκιμασίες προς το άτομο που πέταξε το αντικείμενο. Παρότι ο διάσημος κιθαρίστας δεν φάνηκε να τραυματίζεται, τελικά δεν επέστρεψε στη σκηνή για το καθιερωμένο «encore» με το τραγούδι «Before You Accuse Me», το οποίο συνήθως ερμηνεύει στο φινάλε των συναυλιών της ευρωπαϊκής του περιοδείας.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, τα βίντεο από τη στιγμή του χτυπήματος άρχισαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν την οργή τους για τη συμπεριφορά του θεατή. Αρκετοί χρήστες σχολίασαν πως τέτοιου είδους περιστατικά έχουν πλέον γίνει συχνό φαινόμενο στις μεγάλες συναυλίες, με τους καλλιτέχνες να βρίσκονται όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι με επικίνδυνες συμπεριφορές από το κοινό.

Το περιστατικό με τον Έρικ Κλάπτον έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα επιθέσεων και επικίνδυνων συμβάντων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε συναυλίες διάσημων καλλιτεχνών.

Το 2023, η Bebe Rexha τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο όταν θεατής της πέταξε κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια συναυλίας. Την ίδια χρονιά, η Κέλσι Μπαλερίνι χτυπήθηκε επίσης πάνω στη σκηνή από αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από το κοινό.

Το 2024, ο Νικ Τζόνας αναγκάστηκε να αποχωρήσει προσωρινά από τη σκηνή όταν κάποιος από το πλήθος τον στόχευσε με laser, ενώ ο Ζακ Μπράιαν διέκοψε συναυλία μετά από ρίψη αντικειμένου. Την ίδια χρονιά, η Μπίλι Άιλις χτυπήθηκε στο πρόσωπο από βραχιόλι που εκτοξεύτηκε από θεατή.

Ανάλογα περιστατικά συνεχίστηκαν και το 2025, όταν η Κέιτι Πέρι δέχθηκε επίθεση από θαυμαστή που ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της, ενώ ο Λουκ Μπράιαν χτυπήθηκε στο πρόσωπο από μπάλα την ώρα που τραγουδούσε live.

