Jeff Bezos-Lauren Sanchez: Έδωσαν 110 εκατ. δολάρια για να στηρίξουν τους άστεγους

Ο Jeff Bezos και η αρραβωνιαστικιά του, Lauren Sanchez, δώρισαν 110,5 εκατ. δολάρια για τους άστεγους. Ο ιδρυτής της Amazon - του οποίου η εκτιμώμενη καθαρή αξία, σύμφωνα με το Forbes, ανέρχεται σε 214,6 δισ. δολάρια - και η πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων ανακοίνωσαν ότι τα χρήματα θα πάνε σε 40 διαφορετικές οργανώσεις.

«Οι άστεγοι αυξάνονται, ωστόσο δεν υπήρξε ποτέ πιο σημαντική στιγμή για να υποστηρίξουμε τα άτομα και τις οργανώσεις που κάνουν τη διαφορά», ανέφερε η 54χρονη Sanchez. «Κάθε οικογένεια αξίζει ένα σπίτι και είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο στην προσπάθεια να γίνει αυτό πραγματικότητα».

Ο 60χρονος Μπέζος δήλωσε ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να κοιμάται έξω. «Είναι προνόμιο να βοηθάω στις εξαιρετικές προσπάθειες αυτών των οργανώσεων», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε τον Μάιο του 2023 μετά από σχεδόν πέντε χρόνια σχέσης και θα παντρευτεί τα Χριστούγεννα, έχει δωρίσει εκατοντάδες εκατ. δολάρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

