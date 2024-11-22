Τζος Μπρόλιν: Δείτε το βίντεο που τον συγκίνησε όταν ήταν 15 χρόνων το 1983

Ένας ντροπαλός 15χρονος με σιδεράκια που δηλώνει ότι δεν θέλει να γίνει ηθοποιός σαν τον πατέρα του… Ο λόγος για τον Τζος Μπρόλιν του… 1983 που σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τον σημερινό αρρενωπό 56χρονο ηθοποιό.

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ είχε ξεχάσει εντελώς τις πρώτες δηλώσεις που είχε κάνει πριν 41 χρόνια στο Entertainment Tonight δίπλα στον πατέρα του που τότε… είχε τη σημερινή του ηλικία.



Συγκινήθηκε, αλλά και σοκαρίστηκε όταν είδε τον 15χρονο εαυτό του. «Ήμουν σε συναισθηματικό μπλακάουτ, τρομοκρατημένος, με είδατε; Είναι σαν να έχω πυρετό ή κάτι τέτοιο» δηλώνει στη δημοσιογράφο. «Μοιάζω… με την κόρη μου» προσθέτει χαριτολογώντας.



Πηγή: skai.gr

