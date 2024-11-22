Η Camila Cabello χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της στο Instagram για να προωθήσει μια νέα δημιουργική της συνεργασία. Η 27χρονη ποπ σταρ, η οποία έβγαινε με τον Shawn Mendes πόζαρε με τα εσώρουχά της για να μας δείξει τα νέα αθλητικά της παπούτσια.

Η Cabello σχεδίασε το συγκεκριμένο ζευγάρι και συνεργάστηκε με την ιαπωνική μάρκα υποδημάτων Grounds. Σε ανάρτησή της και απευθυνόμενη στους 65 εκατ. followers της, έγραψε: «Η @grounds.official και εγώ συνεργαστήκαμε για να φτιάξουμε το δικό μας παπούτσι, εμπνευσμένο από το c,xoxo και τα μπλε χρώματα του ουρανού του Μαϊάμι μετά το ηλιοβασίλεμα».

Η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε εικόνες της που τη δείχνουν να χαλαρώνει σε ένα κρεβάτι με τα εσώρουχά της και φορώντας ακουστικά στα αυτιά της. Μια φωτογραφία έδειχνε την τραγουδίστρια να απολαμβάνει ένα πιάτο φράουλες και να μας βγάζει παιχνιδιάρικα τη γλώσσα της.

Η Cabello κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο μια deluxe έκδοση του άλμπουμ της «C,XOXO». Ο τίτλος της ανανεωμένης έκδοσης του άλμπουμ ήταν «Magic City Edition», μια αναφορά στο Μαϊάμι, όπου μεγάλωσε η τραγουδίστρια.

Πηγή: skai.gr

