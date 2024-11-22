Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Camila Cabello: Ποζάρει με τα εσώρουχά της για να μας δείξει τα αθλητικά της παπούτσια – Σέξι και μοιραία… (φωτό)

Η Cabello σχεδίασε το συγκεκριμένο ζευγάρι και συνεργάστηκε με την ιαπωνική μάρκα υποδημάτων Grounds

Camila Cabello

Η Camila Cabello χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της στο Instagram για να προωθήσει μια νέα δημιουργική της συνεργασία. Η 27χρονη ποπ σταρ, η οποία έβγαινε με τον Shawn Mendes πόζαρε με τα εσώρουχά της για να μας δείξει τα νέα αθλητικά της παπούτσια. 

Η Cabello σχεδίασε το συγκεκριμένο ζευγάρι και συνεργάστηκε με την ιαπωνική μάρκα υποδημάτων Grounds. Σε ανάρτησή της και απευθυνόμενη στους 65 εκατ. followers της, έγραψε: «Η @grounds.official και εγώ συνεργαστήκαμε για να φτιάξουμε το δικό μας παπούτσι, εμπνευσμένο από το c,xoxo και τα μπλε χρώματα του ουρανού του Μαϊάμι μετά το ηλιοβασίλεμα».

Camila Cabello

Η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε εικόνες της που τη δείχνουν να χαλαρώνει σε ένα κρεβάτι με τα εσώρουχά της και φορώντας ακουστικά στα αυτιά της. Μια φωτογραφία έδειχνε την τραγουδίστρια να απολαμβάνει ένα πιάτο φράουλες και να μας βγάζει παιχνιδιάρικα τη γλώσσα της.

Camila Cabello

Η Cabello κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο μια deluxe έκδοση του άλμπουμ της «C,XOXO». Ο τίτλος της ανανεωμένης έκδοσης του άλμπουμ ήταν «Magic City Edition», μια αναφορά στο Μαϊάμι, όπου μεγάλωσε η τραγουδίστρια.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by c (@camila_cabello)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by c (@camila_cabello)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by c (@camila_cabello)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Camila Cabello
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark