Τι κάνεις αν βγήκες από το σπίτι για ένα σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού, ή νυχτερινό έξοδο, αλλά ξέχασες να βάλεις άρωμα; Πηγαίνεις σε έναν αυτόματο πωλητή – «ψεκαστή», ρίχνεις το αντίτιμο, διαλέγεις το άρωμα που θέλεις και το μηχάνημα σε αρωματίζει, με την σωστή μάλιστα ποσότητα!
Η παραπάνω απλή αλλά ιδιοφυής λύση εφαρμόζεται εδώ και μερικούς μήνες στο Ντουμπάι, με μεγάλη επιτυχία.
@thesmartvendor.me isn’t this perfume machine what we’ve been waiting for ? #SV the world’s first smart perfume machine is now in #Dubai Are you ready to take it your home country? Email us: info@thesmartvendor.me #smartmachine#perfume#luxuryperfume#luxurydubai ♬ original sound - The Smart Vendor
Οι πρωτοποριακοί αυτόματοι «ψεκαστές» είναι της εταιρίας Smart Vendor, με έδρα το Ντουμπάι, και δεν προλαβαίνουν να αρωματίζουν άνδρες και γυναίκες.
Ps: Ενας ψεκασμός από το αγαπημένο σου πολυτελές άρωμα κοστίζει μόλις 10 ντίρχαμ (2,36 ευρώ ή όσο ένας εσπρέσο).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.