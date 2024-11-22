Τι κάνεις αν βγήκες από το σπίτι για ένα σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού, ή νυχτερινό έξοδο, αλλά ξέχασες να βάλεις άρωμα; Πηγαίνεις σε έναν αυτόματο πωλητή – «ψεκαστή», ρίχνεις το αντίτιμο, διαλέγεις το άρωμα που θέλεις και το μηχάνημα σε αρωματίζει, με την σωστή μάλιστα ποσότητα!

Η παραπάνω απλή αλλά ιδιοφυής λύση εφαρμόζεται εδώ και μερικούς μήνες στο Ντουμπάι, με μεγάλη επιτυχία.

Οι πρωτοποριακοί αυτόματοι «ψεκαστές» είναι της εταιρίας Smart Vendor, με έδρα το Ντουμπάι, και δεν προλαβαίνουν να αρωματίζουν άνδρες και γυναίκες.

Ps: Ενας ψεκασμός από το αγαπημένο σου πολυτελές άρωμα κοστίζει μόλις 10 ντίρχαμ (2,36 ευρώ ή όσο ένας εσπρέσο).

Πηγή: skai.gr

