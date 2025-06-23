Μπιγιονσέ: Εμφανίστηκε μαζί με τον Jay-Z στη σκηνή μετά από επτά χρόνια - Δείτε video

Η Μπιγιονσέ (Beyoncé) εξέπληξε τους θαυμαστές της στη Γαλλία φέρνοντας μαζί τον Jay-Z για να ερμηνεύσουν μαζί μια σειρά από τραγούδια. Στην τρίτη και τελευταία συναυλία της στο Stade de France στο Saint-Denis της Γαλλίας χθες το βράδυ με την οποία έκλεισε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της «Cowboy Carter» η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός για να κάνει τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή εξέπληξε το κοινό καλώντας στη σκηνή τον σύζυγό της και ράπερ Jay-Z.

Ήταν επίσης η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στη σκηνή μετά από επτά χρόνια. Τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί ήταν το 2018, στο πλαίσιο της κοινής τους περιοδείας «On The Run II». Μαζί ερμήνευσαν το ντουέτο του «Crazy In Love» και το «N***** In Paris» του Jay-Z. Στο δεύτερο τραγούδι αφαιρέθηκε κάθε αναφορά στον αμφιλεγόμενο πρώην συνεργάτη του Jay-Z, ράπερ Kanye West. O Jay-Z έφυγε από τη σκηνή και η Beyoncé τραγούδησε τις επιτυχίες «Drunk In Love» και «Partition».

Beyoncé and JAY-Z perform for the first time together in 7 years in Paris. pic.twitter.com/uUONoMZpp6 — Rap Alert (@rapalert6) June 22, 2025

Λίγες μέρες πριν από την εμφάνιση-έκπληξη του Jay-Z, η Beyoncé εξέπληξε τους θαυμαστές της στον ίδιο χώρο, φέρνοντας μαζί τη Miley Cyrus για να ερμηνεύσουν τη συνεργασία τους «II Most Wanted» για πρώτη φορά.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη γιατί ήθελα να κάνω κάτι πολύ ξεχωριστό για εσάς» είπε η τραγουδίστρια. «Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς τη βοήθεια αυτής της νεαρής κυρίας, γι' αυτό θέλω να φωνάξετε όσο πιο δυνατά μπορείτε. Σας θέλω όλους να φωνάξετε για αυτό το είδωλο. Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου. Είμαι τόσο ευγνώμων που σε παρακολουθώ, που τραγουδάω μαζί σου, Miley Cyrus», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

