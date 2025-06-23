Ο Μπράντ Πιτ αποκαλύπτει: Πήγα στους Ανώνυμους Αλκοολικούς κι άλλαξε η ζωή μου

Μια φορά κι έναν καιρό στο Χόλιγουντ... ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε την πρώτη του συνεδρία στους Ανώνυμους Αλκοολικούς (AA).

Ο 61χρονος ηθοποιός περιέγραψε την «εκπληκτική» εμπειρία αυτή στην εκπομπή «Armchair Expert» τη Δευτέρα.

Θυμήθηκε πως σχεδόν «έπιασε πάτο» και ένιωθε την ανάγκη «να ξυπνήσει» σε κάποιους τομείς της ζωής του.

«Έκανα τα πάντα, ό,τι μου πρότεινε ο καθένας… Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Χρειαζόμουν επανεκκίνηση», είπε.

Αν και δεν αποκάλυψε πότε ακριβώς παρακολούθησε τις συνεδρίες, είχε αποκαλύψει παλιότερα στη New York Times ότι το έκανε για ενάμιση χρόνο μετά το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί το 2016.

Ο παρουσιαστής Dax Shepard τον επαίνεσε για τη «απίστευτη ειλικρίνειά» του.

Ο Πιτ αποκάλυψε πως στην αρχή ένιωθε άβολα όταν έφτανε η σειρά του να μιλήσει, αλλά εμπνεόταν βλέποντας τους άλλους να ανοίγονται χωρίς φόβο.

«Μου έδινε την άνεση να τολμήσω και να δω τι θα γίνει. Και τελικά το αγάπησα πραγματικά».

Η εμπειρία αυτή ήταν μοναδική γι’ αυτόν, ειδικά επειδή μεγάλωσε στο Όζαρκ, όπου οι άντρες συνήθιζαν να κρύβουν τα προβλήματά τους πίσω από μια «όλα καλά»... στάση.

Ο Πιτ εξομολογήθηκε πως αυτή η διαδικασία τον βοήθησε να αποδεχτεί και να δείξει και τις «άσχημες πλευρές» του, κάτι που βρήκε απελευθερωτικό.

Αφού είχε φτάσει στα όρια, αποφάσισε να βγάλει του αλκοόλ από τη ζωή του.

Το πρόβλημα με το αλκοόλ είχε παίξει ρόλο και στο τέλος του γάμου του με την Τζολί, ο οποίος και έληξε μετά από ένα επεισόδιο σε αεροπλάνο το 2016.

Οι δυο τους έχουν έξι παιδιά, με τα περισσότερα να είναι αποξενωμένα από τον Πιτ.

Ενδεικτικά διατηρεί περιορισμένη επαφή με τα δίδυμα Knox και Vivienne.

Ο Μπραντ Πιτ πλέον έχει προχωρήσει στη σχέση του με την Ινές ντε Ραμόν, αφήνοντας πίσω του μια δύσκολη αλλά αναγκαία προσωπική ανανέωση.

Πηγή: skai.gr

