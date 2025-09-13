Τζον Κράιερ για το «Two and a Half Men»: «Έπαιρνα το 1/3 της αμοιβής του Τσάρλι Σιν»

Ο Τζον Κράιερ έσπασε τη σιωπή του στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «aka Charlie Sheen», φέρνοντας στο φως μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια για την εποχή που βρισκόταν στην επιτυχημένη σειρά «Two and a Half Men».

Όπως αποκάλυψε, η αμοιβή του ήταν μόλις «το ένα τρίτο» σε σύγκριση με του συμπρωταγωνιστή του, Τσάρλι Σιν, παρόλο που η ασταθής συμπεριφορά του τελευταίου έθεσε σε κίνδυνο την συνέχιση της σειράς και οδήγησε τελικά στην απόλυσή του μετά την 8η σεζόν. Τα γυρίσματα είχαν ήδη καθυστερήσει αφού ο ηθοποιός είχε μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης και είχε δυσφημήσει δημόσια τον δημιουργό της σειράς, Τσακ Λόρι.

«Βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση από κάθε άποψη και επαναδιαπραγματεύεται το συμβόλαιό του για ένα ακόμη έτος σε ένα σόου στο οποίο θα ήμουν και εγώ», είπε ο Κράιερ στο ντοκιμαντέρ (μέσω του Entertainment Weekly).

Στη συνέχεια παρομοίωσε την ανισότητα που υπήρχε αναφέροντας τον πρώην δικτάτορα της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ιλ ο οποίος «λάμβανε τεράστια ποσά βοήθειας από χώρες που τον φοβόντουσαν».

«Λοιπόν, αυτό συνέβαινε και εδώ. Οι διαπραγματεύσεις του [Σιν] εκτοξεύτηκαν επειδή η ζωή του διαλυόταν. Εγώ, που η ζωή μου ήταν αρκετά καλή εκείνη την εποχή, έπαιρνα το ένα τρίτο από αυτό» υπογράμμισε.

Ο Κράιερ συνέχισε να πρωταγωνιστεί στο «Two and a Half Men» μέχρι και την 12η και τελευταία σεζόν του. Στο ντοκιμαντέρ, είπε επίσης ότι το CBS ήταν κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένο να «δώσει στον Τσάρλι αυτό το αστρονομικό ποσό» επειδή είχε ήδη «προπωλήσει αρκετές επιπλέον σεζόν της σειράς», πριν τη δημόσια κατάρρευσή του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Forbes από το 2011, ο Σιν κέρδιζε τότε 1,9 εκατομμύρια δολάρια για κάθε επεισόδιο.

«Δούλεψα με τον Τσάρλι Σιν για οκτώ χρόνια. Και αν αναρωτιέστε πώς ήταν, όταν ξεκίνησα είχα μαλλιά» σημείωσε ο κωμικός.

Επιπλέον ο Κράιερ εξέφρασε τους ενδοιασμούς του για τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ, εξηγώντας: «Είχα κάποια ανασφάλεια για τη συμμετοχή μου σε αυτό, εν μέρει επειδή ένα κομμάτι του κύκλου ζωής του Σιν ήταν να κάνει τρομερά λάθη, να φτάνει στον πάτο, και μετά να ξαναρχίζει…..δεν ήθελα να είμαι κομμάτι αυτού του κύκλου. Δεν είμαι εδώ για να τον ενισχύσω, αλλά ούτε να τον καταστρέψω. Και ελπίζω πραγματικά να μην πάει άσχημα αυτό το ντοκιμαντέρ».

Το ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» σε σκηνοθεσία Άντριου Φ. Ρέντσι είναι διαθέσιμο στη πλατφόρμα, σύμφωνα με το Variety.

