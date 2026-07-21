Η Τζόαν Κόλινς απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στο Σεν Τροπέ και εντυπωσιάζει για ακόμη μία φορά με τη λαμπερή εμφάνισή της. Η 93χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τη βίλα που διαθέτει στη Γαλλική Ριβιέρα μαζί με τον 61χρονο σύζυγό της, Πέρσι Γκίμπσον.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Τζόαν Κόλινς ποζάρει φορώντας ένα κομψό, λευκό φόρεμα με ακάλυπτους ώμους, το οποίο συνδύασε με ένα μοβ πανωφόρι. Στην παρέα της βρέθηκαν ακόμη αρκετοί φίλοι της από τον χώρο της showbiz, μεταξύ των οποίων ο σχεδιαστής κοσμημάτων Κένεθ Τζέι Λέιν, ο στιλίστας Ρενέ Χορς και η διατροφολόγος Γκαμπριέλα Πίκοκ.

«Αυτός ο Ιούλιος είναι ένας από τους πιο ζεστούς μήνες που έχουμε ζήσει ποτέ στο Σεν Τροπέ, όμως περάσαμε υπέροχα παρά τη ζέστη», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν τη νεανική και κομψή εμφάνισή της. «Δείχνεις υπέροχη», έγραψε η Κάρολ Μπάμφορντ, ενώ άλλος ακόλουθος τη χαρακτήρισε «είδωλο». Η Τζόαν Κόλινς έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη ζωή της στο Σεν Τροπέ, αποκαλύπτοντας ότι η βίλα της φιλοξενεί συχνά φίλους και μέλη της οικογένειάς της.

Όπως έχει εξηγήσει, κρατά ακόμη και πίνακα με τις ημερομηνίες άφιξης των καλεσμένων της, καθώς το σπίτι γεμίζει διαρκώς από αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει επίσης για τα μυστικά της εμφάνισής της, τονίζοντας ότι δεν είναι υπέρ του Botox και των fillers. Προτιμά, όπως λέει, τα πρόσωπα που διατηρούν τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, ενώ συνεχίζει να χορεύει για να παραμένει σε καλή φυσική κατάσταση.

Παράλληλα, αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό και ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή, χωρίς όμως να στερείται μικρές απολαύσεις, όπως ένα γλυκό ή ένα ποτήρι σαμπάνιας. «Η ποιότητα όσων τρως είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιείς», έχει δηλώσει στο παρελθόν.

Στη διατροφή της περιλαμβάνει αβοκάντο, ενώ λαμβάνει βιταμίνες C και E, καθώς και συμπληρώματα με ωμέγα λιπαρά οξέα. Η ίδια, πάντως, παραδέχεται ότι η εντυπωσιακή της εμφάνιση πιθανότατα οφείλεται και στα καλά γονίδια.

Πηγή: skai.gr

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