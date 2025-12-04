Τζιν Χάκμαν: Η μυστηριώδης δημοπρασία και οι «σκοτεινές» εμμονές...

Όταν ο Τζιν Χάκμαν αποχώρησε από την υποκριτική, ανακοίνωσε στον κόσμο ότι είχε τελειώσει με το Χόλιγουντ. Μετά από 40 χρόνια στη βιομηχανία, γύρισε τον τελευταίο του ρόλο το 2004, κλείνοντας την καριέρα του, κατά την οποία μοιράστηκε την οθόνη με ηθοποιούς όπως ο Μάρλον Μπράντο, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς και ο Κλιντ Ίστγουντ, κερδίζοντας δύο Όσκαρ. Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στις 26 Φεβρουαρίου 2025 στο σπίτι του στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, τη διάσημη πιανίστρια, Μπέτσι Αρακαουά, και ένα από τα σκυλιά τους.

Η σύζυγός του είχε προσβληθεί από χανταϊό (hantavirus), μια σπάνια ασθένεια που συνδέεται με τρωκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Πέθανε, περίπου, μία εβδομάδα πριν από τον 95χρονο Χάκμαν, ο οποίος έπασχε από καρδιαγγειακή νόσο και προχωρημένο Αλτσχάιμερ, εξαρτώμενος πλήρως από τη φροντίδα της. Τα σώματά τους δεν είχαν εντοπιστεί για περίπου μία εβδομάδα μέχρι να τα ανακαλύψει ο επιστάτης.

Τα τρία ενήλικα παιδιά του Χάκμαν από τον πρώτο γάμο του -ο Κρίστοφερ, 65, η Ελίζαμπεθ, 62, και η Λέσλι, 58- ενημερώθηκαν για τον θάνατο του πατέρα τους από τον επιστάτη. Η Λέσλι δήλωσε ότι δεν είχαν επικοινωνήσει τους τελευταίους μήνες, αλλά πίστευε πως ο Χάκμαν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση μέχρι τον θάνατό του.

Η διαθήκη του Χάκμαν, υπογεγραμμένη το 2005, άφηνε ολόκληρη την περιουσία του, περίπου 80 εκατομμυρίων δολαρίων, στη σύζυγό του, χωρίς να περιλαμβάνονται τα παιδιά. Μετά τον θάνατο και των δύο, η περιουσία πέρασε σε ιδιωτικό καταπίστευμα (trust) που είχε ιδρύσει ο ίδιος, καθιστώντας αβέβαιο ποιος τελικά θα κληρονομήσει τα περιουσιακά στοιχεία. Τουλάχιστον ένα από τα παιδιά του έχει ήδη προσλάβει δικηγόρο.

Η δημοπρασία της συλλογής Τζιν Χάκμαν

Ο οίκος Bonhams ξεκίνησε μια μεγάλη δημοπρασία τριών φάσεων για τα προσωπικά αντικείμενα και τη συλλογή τέχνης του Χάκμαν. Ανάμεσα στα προς πώληση αντικείμενα περιλαμβάνονται: Πίνακες και έργα τέχνης, μεταξύ άλλων, του Milton Avery και του Richard Diebenkorn, καθώς και γλυπτά όπως του Auguste Rodin. Βραβεία, όπως τις Χρυσές Σφαίρες του Χάκμαν, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου τιμής Cecil B. DeMille.

Μέχρι στιγμής, η δημοπρασία έχει αποφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια, με εκατοντάδες ακόμη αντικείμενα να παραμένουν προς πώληση. Οι τιμές κυμαίνονται από λίγες εκατοντάδες έως δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ανάλογα με τη σπανιότητα και τη συλλεκτική τους αξία.

Ο καθηγητής νομικής στο Rutgers, Reid Kress Weisbord, ειδικός σε θέματα κληρονομιών, δήλωσε ότι η πώληση μέσω καταπιστεύματος διατηρεί τη διαδικασία ιδιωτική, καθώς τα έγγραφα δεν αποκαλύπτονται δημοσίως, εκτός αν υπάρξει δικαστική διαμάχη.

Ο άνθρωπος πίσω από τον ηθοποιό

Μετά τη συνταξιοδότησή του από την υποκριτική στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Χάκμαν αφιερώθηκε στην τέχνη και τη συλλογή έργων. Ζωγράφιζε, δημιουργούσε σκίτσα και συγκέντρωνε έργα άλλων καλλιτεχνών, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής του.

Η δημοπρασία, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Bonhams, δεν αποτελεί απλώς πώληση αναμνηστικών, αλλά «ένα βαθύ προσωπικό πορτρέτο του Χάκμαν», προσφέροντας στους συλλέκτες και στο κοινό την ευκαιρία να δουν τον ιδιωτικό κόσμο ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Τα αντικείμενα αποκαλύπτουν έναν άνδρα που, παρά την τεράστια καριέρα στο σινεμά και τα φώτα της δημοσιότητας, ζούσε για την τέχνη, τη δημιουργία και την προσωπική του έκφραση. Η πορεία του Χάκμαν, από τις μεγάλες στιγμές στα Όσκαρ έως τη ζωγραφική και την ιδιωτική του ζωή, κλείνει με μια μυστηριώδη και συγκινητική κληρονομιά, που συνεχίζει να συναρπάζει και να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού για τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο.

Πηγή: skai.gr

