Η Μαράια Κάρεϊ… βλέπει άδεια καθίσματα στο Λας Βέγκας - Τι συνέβη στη «βασίλισσα των Χριστουγέννων»

Το μόνο που θέλει η Μαράια Κάρεϊ για τα Χριστούγεννα είναι οι θαυμαστές της… να αγοράσουν εισιτήρια για την μισοάδεια παράστασή της στο Λας Βέγκας.

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» ξεκίνησε μια περιορισμένη σειρά παραστάσεων με τίτλο «Christmastime in Las Vegas» στις 28 Νοεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την «Daily Mail», η 56χρονη ντίβα αγωνίζεται να γεμίσει τον χώρο από τότε. Ακόμα και με εισιτήρια που πωλούνται μόλις 89 δολάρια, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν είναι καλά. Τα νούμερα δεν βγαίνουν και το θέατρο Dolby Live, στο Park MGM, δεν γεμίζει.

«Κανείς από την ομάδα της δεν θα το πει στη Μαράια Κάρεϊ», ανέφερε στο μέσο ένας βετεράνος υπεύθυνος ασφαλείας του Λας Βέγκας. «Βγαίνουν έξω και μοιράζουν δωρεάν εισιτήρια και η σταρ θα βγει και θα δει αυτό που μοιάζει με μεγάλο κοινό και δεν θα καταλάβει τίποτα».

Η παράσταση της Μαράια Κάρεϊ -στο θέατρο 5.200 θέσεων- χωρίζεται σε τρεις πράξεις που περιλαμβάνουν χριστουγεννιάτικες επιτυχίες όπως την τεράστια επιτυχία «All I Want for Christmas is You», μαζί με τραγούδια από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «Her For It All», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο.

Το άλμπουμ, το πρώτο της μετά από επτά χρόνια, έλαβε καλές κριτικές, αλλά ήταν το άλμπουμ με τις χαμηλότερες πωλήσεις στην 35χρονη καριέρα της και εξαφανίστηκε από τα charts μετά από περίπου τρεις εβδομάδες. Ακόμα χειρότερα, η τεράστια χριστουγεννιάτικη επιτυχία της, που συνήθως εκτοξεύεται στην πρώτη θέση των charts του Billboard την 1η Δεκεμβρίου, αντικαταστάθηκε από το «The Fate of Ophelia» της αντιπάλου της, Taylor Swift.

Το Λας Βέγκας έχει πρόβλημα, το ίδιο και η Μαράια Κάρεϊ, σύμφωνα με το μέσο. «Ακόμα νομίζει ότι είναι η δεκαετία του 1980. Δεν θα έπρεπε να παίζει σε μια αίθουσα τόσο μεγάλη όσο το Dolby Live. Η Adele εξάντλησε τα εισιτήρια σε μια αίθουσα ίδιου μεγέθους, αλλά η Μαράια δεν είναι πια στο επίπεδο της Adele», ανέφερε δημοσιογράφος που ασχολείται με τις διασημότητες στο μέσο.

Για να είμαστε δίκαιοι, υπάρχουν τρία πράγματα που είναι σίγουρα στη ζωή: Οι φόροι, ο θάνατος και το ότι κάθε Δεκέμβριο το «All I Want for Christmas is You» της Mariah Carey παίζει… παντού. Το τραγούδι ήταν μια σχετικά μέτρια επιτυχία όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, φτάνοντας στο νούμερο 12 της λίστας ραδιοφωνικών τραγουδιών όλων των ειδών του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο νούμερο δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο (μπλοκαρισμένο από το Stay Another Day των East 17) και στην Ιαπωνία. Αυτό θα έπρεπε να ήταν το τέλος της ιστορίας. Αλλά το κομμάτι συνέχισε να επιστρέφει πιο δυνατό και πιο δημοφιλές κάθε περίοδο των γιορτών.

Η Μαράια Κάρεϊ είχε δηλώσει ότι στόχος της με το τραγούδι ήταν να κάνει κάτι διαχρονικό, ώστε να μην αισθάνεται σαν τη δεκαετία του 1990. Γι’ αυτό τον λόγο έκανε διπλή εγγραφή στη φωνή της, με τρόπο που έχει ως πρότυπο την παραγωγή «Wall of Sound», του δυσφημισμένου πλέον Phil Spector, και συγκεκριμένα τη δουλειά του με τον Ronnie Spector από τους Ronettes και την εκδοχή του Sleigh Ride. Το τραγούδι της αποφέρει περίπου 2,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο σε δικαιώματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.