«Απασφάλισε» η Χάλι Μπέρι: Κατηγόρησε τον Γκάβιν Νιούσομ ότι αγνοεί και υποτιμά τις γυναίκες!

Έντονη συζήτηση προκάλεσε η παρέμβαση της Χάλι Μπέρι στο ετήσιο DealBook Summit της εφημερίδας «New York Times», όταν η βραβευμένη ηθοποιός επέκρινε δημόσια τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, λίγα μόλις λεπτά πριν από τη δική του εμφάνιση στη σκηνή. Η δήλωσή της, με αιχμή την πολιτική του για τα θέματα υγείας των γυναικών, δημιούργησε αίσθηση και άνοιξε νέο κύκλο προβληματισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διάσημη ηθοποιός, η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ευημερία των γυναικών, επέκρινε με ασυνήθιστη ευθύτητα την απόφαση του Νιούσομ να ασκήσει βέτο -δύο φορές- στο νομοσχέδιο «Menopause Care Equity Act». Το νομοσχέδιο προβλέπει την ασφαλιστική κάλυψη θεραπειών για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης και θεωρείται σημαντική μεταρρύθμιση για εκατομμύρια γυναίκες.

«Όταν ένας ηγέτης αγνοεί ένα ζήτημα που αφορά τη μισή κοινωνία, οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο μπορεί πραγματικά να εκπροσωπήσει όλους τους πολίτες. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί», δήλωσε η Χάλι Μπέρι, προκαλώντας εμφανή αναστάτωση στο ακροατήριο. Η τοποθέτησή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς ο Γκάβιν Νιούσομ θεωρείται ένας από τους βασικούς επίδοξους διεκδικητές του χρίσματος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Το υπόβαθρο της αντιπαράθεσης

Το επίμαχο νομοσχέδιο επιδιώκει να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόσβαση των γυναικών σε εξειδικευμένη φροντίδα υγείας κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης. Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ απέρριψε την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι η υποχρεωτική επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης θα επιβάρυνε δυσανάλογα το σύστημα και τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, έχει συναντήσει έντονη αντίδραση από οργανώσεις γυναικών και επιστημονικούς φορείς, που κάνουν λόγο για χρόνιο θεσμικό κενό.

Η Χάλι Μπέρι, απαντώντας στο σκεπτικό του κυβερνήτη, υπογράμμισε ότι η εμμηνόπαυση παραμένει ένα από τα πιο παραμελημένα πεδία στη δημόσια υγεία. «Δεν ζητάμε τίποτε υπερβολικό. Ζητάμε αναγνώριση, ενημέρωση και αξιοπρεπή πρόσβαση στη φροντίδα. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο», τόνισε.

Η χρονική συγκυρία και οι πολιτικές προεκτάσεις

Η παρέμβαση της Μπέρι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της χρονικής στιγμής: ο Γκάβιν Νιούσομ βρίσκεται σε τροχιά ενίσχυσης του πολιτικού του προφίλ, με τα αμερικανικά μέσα να τον αντιμετωπίζουν ως πιθανή μελλοντική υποψηφιότητα για την προεδρία. Κάθε κριτική που προέρχεται από ευρέως αναγνωρίσιμα και σεβαστά δημόσια πρόσωπα έχει τη δύναμη να επηρεάσει την εικόνα του.

Για πολλούς αναλυτές, η σύγκρουση αυτή υπενθυμίζει την αυξανόμενη επιρροή που έχουν οι προσωπικότητες του χώρου της ψυχαγωγίας όταν συμμετέχουν σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τον διαρκή αγώνα των γυναικών άνω των 45 ετών να διεκδικήσουν ορατότητα και προτεραιότητα στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών.

Η επόμενη ημέρα

Ο Γκάβιν Νιούσομ δεν απάντησε αμέσως στις δηλώσεις της Χάλι Μπέρι κατά την εμφάνισή του στο συνέδριο, όμως το θέμα έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις. Εκπρόσωποι του κυβερνήτη σημείωσαν ότι ο ίδιος «εκτιμά τη συμβολή της Μπέρι» και είναι «ανοιχτός σε διάλογο», χωρίς, ωστόσο, να δώσουν ενδείξεις για αλλαγή στάσης ως προς το νομοσχέδιο.

Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει σοβαρά τόσο την πολιτική σκηνή της Καλιφόρνιας όσο και τον ευρύτερο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ. Η παρέμβαση της ηθοποιού έδωσε φωνή σε ένα θέμα που για δεκαετίες έμενε στο περιθώριο και ανάγκασε έναν από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της χώρας να βρεθεί στο επίκεντρο μιας συζήτησης που δύσκολα θα καταλαγιάσει σύντομα.

