Τζέσικα Μπίελ: Η σύζυγος του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε ότι της αρέσει να τρώει στο μπάνιο - Πριν ή μετά το ντους;

Η ρουτίνα του ντους της Τζέσικα Μπίελ (Jessica Biel) περιλαμβάνει περισσότερο τσιμπολόγημα παρά τρίψιμο. Η 43χρονη σταρ της σειράς «The Better Sister» έχει μιλήσει για τη συνήθειά της να τρώει στο ντους, αλλά αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τα μοναδικά γεύματά της στο μπάνιο.

«Φυσικά, αν πίνεις καφέ στο ντους, μπορείς να φας και κάτι εκεί», είπε η μητέρα δύο παιδιών στο «Real Simple». «Μερικές φορές τρώω δημητριακά στο ντους. Ή γιαούρτι και φρούτα. Έχω φάει ακόμα και ένα κομμάτι κις λορέν εκεί», είπε, χαρακτηρίζοντας τη συνήθεια «αηδιαστική».

Ενώ είναι στο ντους, η διάσημη ηθοποιός κάνει, επίσης, λεμφικό μασάζ. «Αρχίζω με μερικές βαθιές αναπνοές, αγγίζοντας το στομάχι μου, και μετά συνεχίζω με τον λαιμό και το σαγόνι μου, κάτω από τη μύτη μου και γύρω από τα φρύδια μου. Διαρκεί μόνο πέντε λεπτά». Η ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά για τη συνήθειά της να τρώει στο ντους σε μια ανάρτηση στο Instagram το 2020.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε τον Ιανουάριο του 2024, η ίδια εξήγησε ότι το φαγητό στο μπάνιο είναι για άτομα που κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Συμβούλεψε τους θαυμαστές της να μην ακολουθήσουν το παράδειγμά της. «Μερικές φορές δεν δίνω προτεραιότητα στο φαγητό μου», είπε η Τζέσικα Μπίελ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο «The View», το 2024. «Δεν λέω ότι πρέπει να το κάνετε. Μην κάνετε ό,τι κάνω εγώ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες ο σύζυγός της, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, αποκάλυψε ότι πάσχει από τη νόσο του Lyme, γνωστή και ως βορρελίωση. Πρόκειται για μία βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται, συνήθως, μέσω τσιμπήματος από τσιμπούρι και τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει έξαρση στις ΗΠΑ.

Στη μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram, ο διάσημος καλλιτέχνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας καθώς διαγνώστηκα με τη νόσο του Lyme. Το αναφέρω όχι για να με λυπηθείτε, αλλά για να ρίξω φως σε όσα αντιμετώπιζα πίσω από τη σκηνή».

«Αν έχετε βιώσει αυτήν τη νόσο ή γνωρίζετε κάποιον που την έχει, τότε ξέρετε ότι η ζωή με αυτήν μπορεί να είναι αδυσώπητα εξαντλητική, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Όταν έλαβα τη διάγνωση σοκαρίστηκα. Όμως, τουλάχιστον, κατάλαβα γιατί βρισκόμουν στη σκηνή και ένιωθα έντονο νευρικό πόνο ή απλά ακραία κόπωση ή αδιαθεσία», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.